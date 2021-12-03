La solution la plus populaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre consiste tout simplement à éviter d’utiliser de l’énergie. Selon l’enquête sur le climat menée par la Banque européenne d’investissement, les citoyens de l’UE affirment que l’efficacité énergétique est le meilleur moyen de lutter contre les changements climatiques. C’est aussi comme ça que Glen Dimplex envisage l’avenir.

Les travaux de recherche-développement de l’entreprise basée à Dublin se concentrent principalement sur les innovations en matière de systèmes de chauffage et de ventilation des bâtiments. L’objectif est de créer des systèmes de plus en plus intelligents et économes en énergie fonctionnant à l’électricité propre, plutôt qu’au pétrole ou au gaz.

« Nous voyons le défi de la décarbonation comme une occasion d’insuffler un changement durable et aussi comme un devoir », explique Fergal Leamy, directeur général de Glen Dimplex.

Glen Dimplex, dont les marques de chauffage et de ventilation présentes dans toute l’Europe incluent Nobo, Noirot, Xpelair et Dimplex, recherche des moyens de renforcer l’efficacité des systèmes de ventilation et de chauffage via des appareils intelligents connectés à l’internet des objets.

La transformation numérique au service de l’efficacité énergétique

Le passage à l’électricité réduit automatiquement les émissions de dioxyde de carbone ; l’amélioration de la connectivité ainsi que l’usage de commandes électroniques intelligentes à l’intérieur d’un logement, par exemple, réduisent la quantité d’électricité utilisée. Selon Aris Pofantis, ingénieur principal dans la division Industries durables et numériques à la Banque européenne d’investissement, l’efficacité énergétique peut s’en trouver améliorée de plus de 15 %.

La banque de l’UE a accordé un prêt à Glen Dimplex en 2021 pour aider à financer les activités de recherche-développement de l’entreprise. Dans l’Union européenne, le chauffage résidentiel repose en majeure partie sur des combustibles fossiles. L’accent mis par Glen Dimplex sur les solutions électriques, y compris, par exemple, les pompes à chaleur, les panneaux rayonnants et les appareils de chauffage à accumulation, ouvre la voie à d’importantes possibilités de réduction de la quantité d’énergie utilisée – et gaspillée – dans les logements. « L’expression “transformation numérique” est parfois utilisée à tort et à travers », explique Aris Pofantis. « Mais Glen Dimplex intègre vraiment des solutions connectées et intelligentes dans ses produits et systèmes, avec des avantages importants à la clé. »

Efficacité de coût et réduction des émissions

Les dirigeants de Glen Dimplex tiennent à souligner que leurs produits sont destinés à être plus économes en énergie pour les consommateurs, ce qui peut contribuer à réduire les frais de fonctionnement et les émissions de carbone. Rowena McCappin, directrice des affaires extérieures du groupe Glen Dimplex, précise que, même si les changements climatiques sont un problème urgent pour nous tous et toutes, il n’en reste pas moins que les entreprises doivent proposer des solutions peu coûteuses pour les consommateurs et durables sur le plan environnemental.

« Les consommateurs commencent à prendre des décisions en matière d’achat en fonction non seulement du coût, mais aussi de l’impact des produits qu’ils achètent sur la planète et l’environnement dans lequel ils vivent », explique-t-elle. « Cependant, les coûts d’achat, d’installation et de fonctionnement d’un système de chauffage restent très importants pour la majorité des consommateurs. »

L’innovation de Glen Dimplex en matière d’internet des objets offre de nouveaux avantages aux clients qui peuvent maintenant contrôler leurs appareils de chauffage à distance via une application. Ils peuvent les allumer juste avant de rentrer du travail et ainsi éviter de chauffer leur maison toute la journée alors que personne n’y est. Les appareils sont intelligents et peuvent fonctionner plus efficacement grâce à des fonctionnalités telles que des capteurs de température ambiante, des prévisions météorologiques et la détection de fenêtres ouvertes.

L’entreprise participe également à des essais et des partenariats commerciaux précoces avec des entreprises de services collectifs et des fournisseurs de plateformes de gestion de l’énergie. Dans ce cadre, l’internet des objets est utilisé pour gérer tout un ensemble d’appareils de chauffage individuels installés dans différentes maisons afin d’accroître la flexibilité et l’efficacité énergétique sans diminuer le confort des consommateurs. Par exemple, les dispositifs de chauffage peuvent recevoir des signaux leur indiquant de se recharger et d’emmagasiner de la chaleur pour plus tard ou de s’activer et de se désactiver à des moments opportuns pour le réseau électrique, afin de gérer les pics de consommation et de recourir davantage aux énergies renouvelables. Lorsque cela se fait à grande échelle, l’impact sur les émissions peut être majeur.

« La technologie existe aujourd’hui et elle est fiable », affirme Rowena McCappin. « La question est de créer des offres qui soient évolutives et qui nous permettent d’apporter des avantages tangibles aux consommateurs. »

L’électrification devrait jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à voir des systèmes de chauffage électrique comme ceux que Glen Dimplex met au point fonctionner de concert au sein d’une maison électrique entièrement connectée, intégrant des véhicules électriques dotés de systèmes de recharge intelligents, des panneaux solaires pour la production d’énergie renouvelable sur site, des batteries et de nombreuses autres technologies intelligentes dans le domaine de l’éclairage et des appareils ménagers.

L’efficacité énergétique de l’internet des objets à l’échelle européenne

La Banque européenne d’investissement a apporté son soutien à Glen Dimplex en raison de son impact potentiellement positif sur la transformation numérique, ainsi que sur le climat et le développement durable, qui sont des objectifs stratégiques de l’UE. Le financement de la Banque appuie les travaux de recherche de l’entreprise en France, en Irlande, en Allemagne et aux Pays-Bas. « C’est une entreprise véritablement européenne », explique Jason Leoussis, le chargé de prêts qui a travaillé sur l’opération Glen Dimplex. « Le groupe a des activités d’égale importance dans plusieurs pays de l’UE. »

Bien que Glen Dimplex vise à relever le plus grand défi auquel l’humanité doit faire face au cours de la prochaine décennie, à savoir les changements climatiques, il n’en a pas moins souffert de la toute dernière menace mondiale. La pandémie de COVID-19 a pesé sur Glen Dimplex en raison de l’arrêt des chantiers de construction et des travaux de rénovation des systèmes de chauffage. Selon l’entreprise, l’activité a toutefois repris après la fin des confinements, en raison de la libération de la demande contenue pendant la crise.

Tout au long de la pandémie, les laboratoires et les équipes de recherche de Glen Dimplex n’ont cessé de travailler, ce qui, selon le PDG Fergal Leamy, permet à la société d’être bien placée pour contribuer aux solutions nécessaires à la lutte contre les changements climatiques. « Dans toute l’Union européenne, les plans de relance post-COVID sont intrinsèquement liés à la croissance verte et à la transition juste vers un monde plus durable », conclut-il.