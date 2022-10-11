© Ananda Impact Ventures Florian Erber

En 2022, plusieurs investissements mis en œuvre par Ananda ont permis aux entreprises bénéficiaires de franchir des étapes importantes. La sélection suivante illustre l’éventail des intérêts du fonds et le type d’impact obtenu :

entreprise du « nouvel âge spatial » basée à Munich, OroraTech a lancé son premier satellite, lequel fournit déjà des données sur les incendies de forêt qui se généralisent sous l’effet du réchauffement climatique ;

la jeune pousse Klim a levé plus de 6 millions d’euros en capital d’amorçage en vue de convertir davantage d’exploitants agricoles à des méthodes qui régénèrent les sols au lieu de les appauvrir, stimulant ainsi la biodiversité ;

la part de marché d’EcoG a atteint 10 % des ventes européennes de bornes de recharge en courant continu pour véhicules électriques, qui sont essentielles pour réduire les émissions provenant des combustibles fossiles.

Le Fonds européen d’investissement, en particulier, est l’une des clés de voûte de l’investissement d’impact. Prenons l’exemple de Klim. Le FEI a investi dans trois fonds différents, dont Ananda, qui ont soutenu l’entreprise à différents stades de son développement. (La Banque européenne d’investissement a également investi de son côté dans OroraTech, par l’intermédiaire de son appui à un fonds de capital-risque de l’État bavarois.)

« Le FEI a commencé très tôt à bâtir le marché de l’investissement d’impact », déclare Florian Erber. « C’est grâce à lui que notre deuxième fonds a pu réellement voir le jour. »

L’investissement d’impact apporte des innovations qui bénéficient à l’Europe

Les investissements d’impact contribuent également à la compétitivité de l’Europe à l’échelle internationale en finançant des innovations qui sinon n’auraient pu voir le jour sans l’aide financière des États-Unis ou de l’Asie, ce qui aurait eu des répercussions sur la sécurité de l’approvisionnement du continent. « Souvent, les fonds de capital-risque européens sont trop petits pour soutenir les dernières phases de croissance des entreprises. Celles-ci comptent alors sur des fonds plus importants en provenance des États-Unis ou de la Chine », explique Maximilian Heyde du FEI. « L’un de nos objectifs stratégiques est de fournir les capitaux supplémentaires qui aideront les fonds de capital-risque à mieux financer la croissance d’entreprises dont les technologies ont un impact positif sur le climat ou l’environnement. »

Depuis 2008, le Fonds européen d’investissement a investi 1,4 milliard d’euros dans des fonds d’investissement d’impact, dont plus de la moitié au cours des trois dernières années. Cette activité devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, le FEI s’étant engagé à porter à 25 % au minimum la part de ses investissements annuels en faveur du climat et de l’environnement.

En soutenant les jeunes pousses, l’UE évite que les sociétés de capital-risque américaines et asiatiques n’aient les coudées trop franches. Autre entreprise dans laquelle Ananda a investi, EcoG a démarré ses activités il y a cinq ans à Détroit. Toutefois, un an plus tard, ses dirigeants ont décidé de continuer à développer l’entreprise à Munich. « L’infrastructure de recharge pour véhicules électriques est un marché dans lequel l’Europe a deux ou trois longueurs d’avance », déclare Jörg Heuer, fondateur et PDG d’EcoG. « Par le passé, l’Europe a eu du mal avec la transition numérique. Mais, à présent, nous disposons d’un marché où nous dominons les États-Unis. Il est important de continuer à faire la course en tête, afin que nous puissions réussir partout dans le monde. »

