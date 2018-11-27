J'ai un rêve

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2020 : Jeux paralympiques de Tokyo Quelqu’un me disait récemment que j’avais obtenu tout ce que je désirais, que je n’avais plus d’objectifs à « atteindre ». Il est vrai qu’au cours des deux dernières années, j’ai coché de nombreuses cases sur ma « liste de souhaits ». J’ai non seulement obtenu mon bac et participé aux Jeux paralympiques, mais j’ai également voyagé dans le monde entier et rencontré des personnalités qui comptent, écrit deux livres, « joué à faire de la télé », allant jusqu’à présenter mon propre programme en 2017 : « La vie, c’est top !». J’ai aussi travaillé sur le film « Les indestructibles 2 », doublant en italien une nouvelle super-héroïne. J’ai réussi mon permis de conduire et je fréquente, depuis cette année, l’université américaine de Rome, où j’étudie la communication, les relations internationales et le marketing. Mais cela ne me suffit pas. Aujourd’hui, j’ai envie de mettre la barre du rêve olympique plus haut et de remporter l’or avec mes coéquipières aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Peut-être que ce ne sera pas facile, mais ce sera certainement extraordinaire et exaltant. 1000J’essaie toutefois de toujours garder à l’esprit que...

...pour faire de ses rêves des objectifs à atteindre, des efforts sont nécessaires ; autrement les rêves restent à jamais des rêves. Il faut y croire, planifier, travailler et ne jamais perdre de vue ses objectifs.

Lorsque je m’entraînais pour Rio 2016, j’avais installé sur mon téléphone portable un compte à rebours démarrant 500 jours avant le championnat et, chaque matin, je me réveillais en me disant « courage Bebe, au boulot, Rio, c’est pour bientôt... ». Pour Tokyo 2020, j’ai même enclenché mon compte à rebours à J-1 000, parce que ce sera encore plus dur et que la réussite ne doit rien au hasard ou à la chance.

CONI

Maintenant que je vis à Rome, j’ai l’immense chance de pouvoir me préparer et m’entraîner dans des installations très bien équipées et organisées, en compagnie de nombreux amis et coéquipiers des équipes nationales olympique et paralympique. Ces derniers mois de 2018, je partage ma vie entre études et travail, et mon programme est appelé à s’intensifier à l’approche de 2020. Le matin, à partir de 7h30, je fais une heure de préparation athlétique, puis j’assiste à mes cours à l’université jusqu’au déjeuner ; l’après-midi j’étudie et, vers 17 heures, je pars m’entraîner jusqu’au soir au centre olympique du CONI. C’est un peu fatigant, mais j’aime tellement ça et je ne pourrais pas demander mieux. J’habite sur le campus universitaire, à Trastevere, au cœur de Rome. C’est un quartier magnifique avec une vie nocturne très animée, dont je profite à fond avec mes camarades de chambre et de classe, qui viennent tous de l’étranger. De temps à autre, il nous arrive de rentrer tard et le matin j’ai du mal à me lever pour partir à l’entraînement, mais peu importe, après tout, j’ai 21 ans et j’ai aussi envie de m’amuser ! Un des atouts de mon université est que la plupart des étudiants sont étrangers et beaucoup ignorent qui je suis. Cela me permet de mener ma vie de manière sereine, en compagnie de nombreux jeunes de mon âge qui me connaissent simplement comme Beatrice, leur camarade de l’université. Quand nous nous baladons dans Rome et que l’on m’arrête pour me demander un selfie, il m’arrive d’expliquer à mes camarades qu’il s’agit d’un ami ou que l’on m’a simplement prise pour une autre. Lorsqu’ils abordent Rio, les livres ou la télévision, je trouve une excuse, jouant sur le fait qu’ils ne comprennent pas bien l’italien. Beaucoup d’entre eux ne savent même pas que je fais de l’escrime. Un soir, je suis rentrée tard pour un dîner organisé par mes colocataires ; quand les invités m’ont vue arriver avec mon sac d’escrime, qui est énorme et très long car il sert à porter les fleurets, une Américaine m’a même demandé si je jouais au golf !