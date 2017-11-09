La géopolitique du soleil

La centrale Noor puise l’eau d’un lac artificiel situé plus à l’est de l’installation, à une dizaine de kilomètres environ, au cœur d’un néant lunaire de toute beauté qui s’est formé entre les montagnes. La nuit, l’eau est pompée et acheminée vers la centrale mais, durant la journée, le silence est quasi total. En regardant dans l’eau depuis la plate-forme métallique suspendue au-dessus du lac, on aperçoit deux poissons. Impossible de percevoir quelque autre forme de vie, à l’exception de l’ingénieur Mouhssine Ait Ali, maigre comme un échalas, un autre « exilé ». « Je travaillais auparavant dans un secteur sale : la pétrochimie », nous confie-t-il.

« Le lac a été créé au début des années 70, grâce à la construction de la digue Mansour Eddahbi sur le Draâ », raconte-t-il. « Il sert à approvisionner la région en eau potable et à irriguer les champs ». Il assure que l’irruption de la centrale Noor n’a pas déclenché une guerre. « La centrale utilise moins de 1 % de la capacité annuelle du bassin ; 50 % vont à l’agriculture. Du reste, l’eau n’est pas si rare que ça dans le désert », affirme-t-il. C’est peut-être le cas, mais afin de l’économiser, les nouvelles centrales Noor utiliseront de l’air comprimé pour refroidir les turbines, même si celui-ci est plus coûteux. En outre, les chercheurs tentent de mettre au point un système de nettoyage à sec.

Lorsque le soleil se couche, les miroirs reviennent à leur position de départ. Le camion transportant les préposés au lavage, qui passe chaque soir, s’arrête à hauteur des miroirs les plus sales afin qu’ils soient nettoyés. Toutefois, l’installation continue aussi à produire de l’énergie durant la nuit. C’est là l’avantage considérable du solaire thermodynamique par rapport au photovoltaïque. La technologie de la concentration solaire (CSP - Concentrating solar power) permet de conserver la chaleur du soleil dans d’immenses réservoirs-batteries contenant une solution de sels fondus (nitrate de potassium et nitrate de sodium). Ainsi, Noor peut continuer à générer de l’électricité, que ce soit de nuit ou lors de journées maussades où le soleil est masqué par les nuages.

Depuis plusieurs années, Carlo Rubbia — un des pères de la CSP — se plaît à souligner que « le solaire thermodynamique résout le problème crucial du stockage. Il a une fonction équivalente à la digue qui, dans les centrales hydroélectriques, permet d’emmagasiner l’énergie et de réguler la quantité libérée. Ni le photovoltaïque ni l’éolien ne peuvent faire de même ».

C’est au Nobel italien de la physique que l’on doit l’introduction des sels fondus en solution comme variante. Visuellement, cette solution inodore et incolore ressemble à de l’eau. Lorsqu’elle est « froide », la température des sels est de l’ordre de 300°C. À Noor I, elle s’élève à près de 400°C. À Noor III où tous les miroirs concentreront la lumière directement sur le récepteur placé au sommet de la tour, la température atteindra jusqu’à 585°C (excluant dès lors l’utilisation, dans le cycle de production, d’huiles diathermiques qui ne peuvent être chauffées à plus de 400°C) et la capacité de stockage d’énergie sera de huit heures, de sorte que la centrale éclairera même la nuit.

Produire de l’électricité en utilisant uniquement le soleil 24 heures par jour est déjà possible. « Au Chili et en Afrique du Sud, certaines installations le font. Il existe deux options : augmenter le volume des sels ou élever la température », confirme Tarik Bourquouquou. Le problème de l’intermittence — le point le plus vulnérable de l’énergie solaire — a été résolu sur le plan technique. Toutefois, les chercheurs voient plus loin : le fluide du futur pourrait être un nuage de sable liquide, capable de surmonter la contre-indication majeure des sels fondus qui, dès lors qu’ils perdent de la chaleur, redeviennent solides et bloquent les conduites. La technologie évolue sans cesse, y compris en vue de réduire les coûts. Tout le reste n’est que calcul économique, volonté politique et vision géopolitique.

La bataille des prix

« Notre succès se mesure au prix du kilowatt-heure (kWh) produit », résume Deon Du Toit. « C’est sur ce terrain que nous nous battons ». Aujourd’hui, le prix demeure élevé. À Noor II, il descend jusqu’à 0,14 USD, mais celui du charbon est de l’ordre de 0,03 USD et celui de l’énergie éolienne de 0,05 USD. Même l’énergie photovoltaïque est moins chère. « C’est vrai, mais lorsque le soleil se couche, la production s’arrête. Il faut donc combiner la centrale solaire à une centrale au gaz ou au charbon, ce qui fait grimper les prix. On peut aussi coupler la CSP au photovoltaïque, comme nous le ferons ici avec la construction de Noor IV qui sera une installation photovoltaïque ».

La comparaison avec le charbon est, elle aussi, faussée du fait des prix « truqués », selon le Sud-Africain. « L’équation est incomplète. Les détracteurs du solaire soulignent que de grandes superficies sont nécessaires pour installer des miroirs, mais ce n’est rien par rapport à l’impact dévastateur d’une mine de charbon. Cet élément doit aussi être pris en compte dans le calcul du prix ». Pour M. Du Toit, la technologie du solaire dispose, en outre, de possibilités de développement encore inconnues. « Désormais, nous savons tout des combustibles fossiles. Avec le solaire en revanche, nous sommes sur un terrain qui reste à explorer. Il suffit de voir les énormes progrès réalisés pour Noor III par rapport à Noor I ».

La croissance du marché accélère la baisse des prix, grâce aux avantages induits par les économies d’échelle. À chaque doublement de la capacité de production, le prix diminue d’environ 20 %, selon les estimations de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). La confiance des banques croît en proportion : ces dernières réduisent les primes de risque sur les prêts, en poussant à leur tour la capacité de production à des niveaux record. Un cercle vertueux qui, d’ici moins de dix ans, pourrait faire du solaire une source d’énergie plus avantageuse que le charbon.

La lutte contre les combustibles fossiles est bien engagée. « Nous nous rapprochons toujours davantage du but », confirme M. Bourquouquou. Dans quelques cas, le solaire dépasse d’ores et déjà le charbon : en 2016, au Chili et dans les Émirats arabes unis, les offres d’énergie électrique d’origine solaire sont descendues en dessous de la barre des 0,03 USD le kWh, ce qui est inférieur au coût moyen global des centrales à charbon. À la mi-mai de cette année, l’annonce d’un nouvel effondrement du prix du photovoltaïque nous est parvenue, dans le cadre d’une adjudication relative à une installation solaire dans le désert du Rajasthan, en Inde. Le prix a ainsi chuté jusqu’à 2,62 INR (0,015 USD) le kWh, soit une diminution de 40 % par rapport au record précédent. Même dans ce cas, le prix de l’énergie solaire se révèle inférieur à celui du charbon (3,20 INR). À Noor, on jubile aussi : « À ce stade, le succès d’un seul des nôtres représente un pas en avant pour tous », explique M. Bourquouquou. « Nous sommes tous débiteurs des pionniers dans ce domaine, à savoir les premières installations construites dans le sud de l’Espagne et dans la partie ouest des États-Unis, et nous continuons à suivre ce qui se passe ailleurs. Chaque nouveau projet intègre les progrès réalisés par les prédécesseurs. Il s’agit là d’un des rares secteurs de l’industrie où il convient de partager même les innovations technologiques. En effet, plus nous disposerons d’installations comme celle-ci, plus les prix baisseront et plus les banquiers investiront dans le solaire », conclut-il. C’est ainsi que le virage opéré en Inde a été d’ordre financier et non technologique : les banques ont pulvérisé le coût de l’argent, en plaçant leur confiance dans cet investissement. Le gouvernement a joué à cet égard un rôle déterminant, en offrant des garanties aux investisseurs et en facilitant l’accès aux terrains.

Dans une certaine mesure, ce soutien a manqué aux pionniers italiens, même si ceux-ci occupent une place importante dans l’histoire du solaire thermodynamique, d’Alessandro Battaglia (qui, à la fin du XIXe siècle, fut le premier à penser à séparer les miroirs de la chaudière en imaginant le « collecteur solaire multiple ») à Giovanni Francia qui, entre 1960 et 1980, construisit les premiers prototypes à miroirs plats sur la colline génoise de Sant’Illario et fut à l’origine de la construction, près de Catane, de la première installation solaire au monde dotée d’une tour centrale (Eurelios). C’est aussi en Sicile — et, plus exactement, à Priolo Gargallo, au cœur du pôle pétrochimique de Syracuse — que la centrale solaire thermodynamique baptisée Archimède a été mise en service en 2010. Imaginée et voulue par Carlo Rubbia, cette centrale fut la première à utiliser la technologie des sels fondus intégrée à une installation à cycle combiné. La dernière avancée technologique provenant de Sicile date de quelques mois seulement et concerne l’inauguration à San Filippo del Mele d’une centrale du groupe Magaldi qui accumule la chaleur dans un lit de sable fluidisé.

L’histoire du solaire thermodynamique italien se caractérise par des installations-pilotes futuristes, mais de capacité réduite. Or, il s’agit là d’un paradoxe dans un pays qui excelle dans la production d’électricité à partir de ressources renouvelables. Des scientifiques et des groupes de personnes à l’avant-garde ont ouvert des voies nouvelles qu’un système financier, industriel et politique peut-être trop conservateur n’avait pas encore résolument empruntées.

La voie verte

Au niveau mondial, le soutien au solaire s’inscrit dans le cadre des engagements pris à Paris en 2015 en vue de limiter le réchauffement climatique à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Selon l’IRENA, si nous parvenions, d’ici à 2030, à augmenter la part des renouvelables dans le mix énergétique mondial jusqu’à 36 %, nous pourrions réaliser la moitié des réductions d’émissions qui sont nécessaires pour que l’objectif de 2°C devienne réalité. L’autre moitié des réductions d’émissions devrait être assurée par l’amélioration de l’efficience énergétique. L’IRENA est convaincue qu’une transition rapide à une société sans carbone s’accompagnerait d’avantages économiques et que le doublement de la part des énergies renouvelables entraînerait une augmentation d’environ 1,1 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Si les gouvernements de Syrie, du Nicaragua et des États-Unis se sont retirés de l’accord de Paris, les 194 autres États, en revanche, vont de l’avant.

C’est une voie verte que le Maroc a empruntée depuis quelques années, poussé par la nécessité de réduire une facture extrêmement lourde. Le pays satisfait 94 % de ses besoins à l’étranger et la demande nationale double tous les dix ans. Afin d’y répondre, l’implantation de Noor à Ouarzazate sera suivie de la création d’autres complexes à technologies multiples (CSP et photovoltaïque combinés) à Midelt, Tata, Laayoune et Boujdor. À l’heure actuelle, Noor I dispose d’une capacité de 160 Mégawatts et fournit l’électricité nécessaire pour la consommation quotidienne de quelque 600 000 personnes. D’ici à 2020, le solaire marocain devra atteindre une capacité de deux Gigawatts, dont 580 Mégawatts garantis par les quatre centrales de Ouarzazate. Indépendamment du solaire, le Maroc investit aussi dans les énergies hydroélectrique et éolienne : un des plus grands parcs d’Afrique se trouve à Tarfaya, située également aux confins du Sahara, et cinq autres sites sont en construction.