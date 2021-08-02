En première ligne de la reprise

À l’été 2020, le département Analyses économiques de la Banque européenne d’investissement a mené une enquête auprès des municipalités pour mieux évaluer leurs priorités en matière de dépenses et d’investissements. Entre mai et août 2020, il a été demandé à 685 d’entre elles d’évaluer leurs déficits d’infrastructure, leurs besoins d’investissement et leurs contraintes. Les résultats sont analysés dans un nouveau rapport intitulé The state of local infrastructure investment in Europe: EIB Municipalities Survey 2020 (État des lieux des investissements dans les infrastructures locales en Europe – Enquête 2020 de la BEI auprès des municipalités).

Hausse de l’investissement Les investissements municipaux ont recommencé à croître vers 2017. Près des deux tiers des municipalités de l’UE avaient augmenté leurs investissements dans les infrastructures au cours des trois années précédant la pandémie. Ces investissements avaient tendance à viser certains types d’infrastructures, comme les infrastructures numériques (70 % des municipalités) et les services sociaux (60 %), ainsi que l’atténuation des effets des changements climatiques (56 %). L’enquête met toutefois en évidence d’importants écarts entre les différentes régions d’Europe. L’Europe du Sud, qui n’était pas encore remise de la crise financière, a continué de freiner ses dépenses. La majorité des municipalités interrogées dans le sud de l’Europe ont diminué ou maintenu leurs dépenses d’investissement, et elles ont consacré la majeure partie de leurs dépenses à des activités de maintenance et de réparation et seulement une petite part à de nouvelles infrastructures. En revanche, près des trois quarts des municipalités du reste de l’Europe ont accru leurs investissements dans les infrastructures.

Si les municipalités augmentaient largement leurs dépenses, nombre d’entre elles estimaient que leurs investissements étaient insuffisants pour relever les défis à venir. Elles étaient le plus souvent préoccupées par le niveau d’investissement consacré à l’atténuation des changements climatiques (65 %) et à l’adaptation à leurs effets (69 %), ainsi qu’à la transition numérique (47 %) et aux transports publics (46 %). Les préoccupations concernant les transports urbains étaient particulièrement fréquentes dans le sud de l’Europe. Plusieurs éléments font obstacle aux nouveaux investissements. Les municipalités citent le plus souvent le manque de fonds comme un frein majeur, suivi par les formalités administratives (à la fois la longueur du processus et l’incertitude quant aux réglementations) et le manque de compétences techniques pour réaliser les projets. Les municipalités mentionnent les mêmes contraintes pour les investissements ayant trait au climat, bien qu’elles affirment que le déficit de financement est encore plus aigu.

La pandémie détourne l’attention portée au climat Avant la pandémie, plus des deux tiers des municipalités avaient prévu d’accroître leurs investissements dans les infrastructures au cours des cinq années suivantes. Parmi les grandes priorités figuraient les infrastructures numériques, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Ce sont les dépenses consacrées à l’adaptation aux effets des changements climatiques qui ont le plus augmenté, ce qui témoigne d’une reconnaissance croissante de leur importance. La pandémie a toutefois pu affaiblir la détermination des municipalités en matière d’action pour le climat. Elles ont recentré leurs perspectives d’investissement sur le numérique (38 %) et les infrastructures sociales (31 %). Un quart des autorités locales interrogées ont déclaré que la pandémie avait mis en évidence des faiblesses dans leurs services de santé. Ces tendances étaient particulièrement marquées en Europe du Sud et, dans une moindre mesure, en Europe centrale et orientale. Si la pandémie a souligné l’importance de disposer d’une infrastructure numérique et sociale adéquate, les investissements liés au climat requièrent attention et ressources. Les municipalités reconnaissent l’insuffisance des investissements liés au climat. Les décisionnaires politiques doivent s’efforcer de lever les obstacles à l’investissement écologique et apporter aux municipalités le soutien dont elles ont besoin.