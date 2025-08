La Banque a soutenu le transport d’électricité dans tout le pays, en finançant :

l’infrastructure d’interconnexion de Shoubra El Kheima (1984),

le réseau de transport d'électricité d’Abu Zaabal-El Tabbin (1989),

le réseau de transport d'électricité d’Alexandrie (2010),

le récent projet de transport d’électricité en Égypte, portant sur la modernisation et l’extension du réseau national de transport d’électricité.

Dans le secteur du gaz, la Banque européenne d’investissement a financé le réseau de distribution de gaz du Caire (1991), le gazoduc en Haute-Égypte (1998), les gazoducs de Gasco (1999) et les installations de gaz naturel liquéfié de Damiette et d’Idku (1989, 2003).

Cette activité de prêt à l’appui de l’énergie comporte désormais une importante composante d’énergies renouvelables, avec le complexe éolien de Gabal El Zeit (prêt de 50 millions d’euros signé en 2009), qui a apporté 580 MW de puissance installée supplémentaire au réseau national égyptien en 2018, et le parc éolien du Golfe de Suez (115 millions d’euros signés par la Banque européenne d’investissement en 2017 et dont la mise en œuvre est en cours). Le parc du Golfe de Suez devrait produire environ 650 GWh par an, soit une puissance suffisante pour 370 000 utilisateurs, et applique des normes environnementales strictes afin de protéger les oiseaux migrateurs.

L’action de la BEI à l’appui du développement de l’Égypte – Interventions en faveur des petites entreprises

Le troisième prêt accordé par la Banque européenne d’investissement en Égypte il y a 40 ans est une ligne de crédit à la Banque égyptienne de développement industriel pour le financement de projets industriels et touristiques de petite et moyenne dimension.

« Le secteur privé joue un rôle important dans la création d’emplois et dans la dynamisation de la croissance économique », affirme Flavia Palanza, directrice chargée des opérations en Égypte à la Banque européenne d’investissement. « Les PME sont des acteurs clés du secteur privé, et nous avons donc renforcé notre soutien à ce segment important de l’économie égyptienne. Leur impact impressionnant est ce qui nous encourage à soutenir plus avant ces entreprises en Égypte. »

La Banque européenne d’investissement a mis près de 2,7 milliards d’euros à la disposition de banques égyptiennes au moyen de lignes de crédit. Ces fonds sont allés à des milliers d’entreprises égyptiennes, soutenant et générant des milliers d’emplois. Récemment, la Banque a approuvé une nouvelle ligne de crédit de 500 millions d’euros destinée à Banque Misr pour financer des investissements mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises.