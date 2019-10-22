Les travaux de la banque de l’UE en matière d’adaptation des pays en développement mettent souvent en jeu une assistance technique et des conseils qui aident les ingénieurs locaux à adapter les projets à un avenir climatique incertain. Par exemple, la Banque européenne d’investissement prodigue ses conseils dans le cadre d’un projet de construction d’un système de protection des côtes dans la région de Sao Tomé, la capitale de Sao Tomé-et-Principe. Sa contribution nécessite beaucoup de temps, de fonds et de coordination. Néanmoins, elle débouchera sur une infrastructure adaptée au climat qui sera extrêmement bénéfique pour nos pays partenaires sur le long terme.

La Banque européenne d’investissement travaille en étroite coopération avec le Service européen pour l’action extérieure, la Commission européenne et la délégation de l’Union au Laos sur le terrain, de même qu’avec d’autres banques de développement. Elle construit des routes à l’épreuve des changements climatiques et participe à des projets mis en œuvre avec d’autres banques multilatérales de développement qui renforcent les capacités dans les pays en développement.

Qu’entend-on par « renforcement des capacités » ?

Le renforcement des capacités est le processus par lequel les compétences, l’expérience et les capacités techniques et de gestion sont développées. Ces éléments peuvent faire l’objet d’un renforcement au sein d’un éventail d’organisations, notamment des sous-traitants, des consultants ou des agences. Le renforcement des capacités passe souvent par l’apport d’une assistance technique, des formations et l’intervention de spécialistes.

Un pont vers le développement

Dans le même ordre d'idées, la Banque européenne d’investissement a également approuvé des projets d’infrastructures en Haïti et en République dominicaine après la survenue de catastrophes naturelles dans ces pays.

Au mois d’avril, la Banque européenne d’investissement a octroyé un prêt de 25 millions d’EUR aux pouvoirs publics haïtiens afin de construire ou de reconstruire des ponts détruits par l’ouragan Matthew. Les ponts sont nécessaires à plusieurs titres : ils servent de voies d’évacuation pendant les tempêtes – qui sont de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques – et de vecteurs d’échanges économiques pour les personnes qui sont actuellement isolées pendant les fortes pluies. Les ponts sont financés par le prêt de la BEI ainsi que par des subventions de la Banque interaméricaine de développement et de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes, un mécanisme régional de panachage de l’Union européenne.

De l’autre côté de la frontière, en République dominicaine, un projet similaire de reconstruction donnera notamment lieu à la mise en place de logements sociaux, d’installations hydrauliques destinées à prévenir les inondations et, bien sûr, de routes rurales plus résistantes. Il sera financé par un prêt de la BEI et une subvention de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes.

L’adaptation à de futurs événements météorologiques extrêmes comme source de développement

Ces expériences nous aident à poser d’importantes fondations qui favoriseront le développement. Notre méthode d’évaluation des investissements à l’appui de l’adaptation – mise au point en coordination avec d’autres banques multilatérales – apporte de la rigueur à la planification des travaux d’infrastructure. L’impact de ces investissements est ainsi plus fort et plus durable. La Banque européenne d’investissement contribue non seulement à la réparation des infrastructures endommagées, mais elle veille également à ce que la réfection des routes ou des ponts se déroule selon des normes plus exigeantes et à ce que ces équipements soient donc mieux à même de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes qui surviendront à l’avenir.

Cette démarche est tout aussi importante pour les projets dans le secteur des transports qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme nos investissements de grande envergure dans les métros de Lucknow et du Caire, que dans le cadre de projets d’adaptation, tels que le prêt en faveur des routes au Laos.

Cela passe aussi par des partenariats. Aux côtés de la Banque asiatique de développement, nous finançons un projet de transport urbain à Vientiane dans le but de mettre en place un service d’autobus express dans la capitale du Laos et d’améliorer sensiblement la qualité de vie dans la ville. La Banque examine également d’autres domaines de coopération en matière d’infrastructures, dans le droit fil des politiques globales de l’UE visant à réduire la pauvreté conformément au Programme 2030 et au plan de développement socio-économique du Laos.

Du sur mesure pour l’adaptation aux changements climatiques en milieu urbain

Les axes routiers des régions rurales ne constituent pas le seul aspect de la mobilité et du développement pour lequel l’adaptation gagne en importance. La ville est au cœur de l’un des plus grands défis climatiques auxquels font face les institutions internationales. Les changements climatiques évoluent en parallèle de l’accroissement massif des populations urbaines prévu pour les prochaines décennies. D’ici à 2030, les Nations unies prévoient que 68 % de la population mondiale vivront en ville, contre 55 % à l’heure actuelle. Une bonne partie de cette croissance viendra des pays en développement et est liée à des tendances démographiques plus larges. Il est prévu que certains pays africains et asiatiques voient leur population doubler d’ici à 2050, d’après les Nations unies, et la majeure partie de cette augmentation se produira dans les villes.

Les solutions retenues pour les transports urbains diffèrent de celles adoptées pour la mobilité interurbaine. Les villes en Asie, aux États-Unis et dans l’UE requièrent des solutions sur mesure, du fait de différences sur le plan de la densité (prenez Tokyo et Los Angeles, par exemple. Impossible de plaquer une solution unique à toutes les villes).

Nous devons continuer à travailler à ces solutions et y consacrer davantage de ressources. C’est la raison pour laquelle la Banque européenne d’investissement devrait disposer des fonds dont elle a besoin pour ses activités à l’extérieur de l’UE. Et c’est aussi pourquoi nous prévoyons de créer une filiale spécialisée dans les projets de développement.

En coopération avec les institutions européennes, nous nous appuierons sur notre savoir-faire pour démultiplier notre impact à l’avenir.

Des solutions pour le climat dans le secteur des transports