Le courage, c’est la peur qui a fait sa prière

À la maison : désigne le lieu où l’on réside de façon permanente, en particulier en tant que membre d’une famille ou d’un ménage. Synonymes : habitat, domaine, lieu d’origine, berceau, foyer, refuge.

Je connais une glaciologue qui passe une bonne partie de son temps les pieds dans la glace. Comme nombre de ses collègues, Birgitte trouve et mesure par elle-même des pièces du puzzle climatique. Elle voit comment et où ces pièces s’insèrent dans le tableau futur de notre maison commune ; elle le comprend si bien que, parfois, elle préférerait être moins savante. Pourtant, comme beaucoup de ses collègues sur le terrain, elle incarne un paradoxe très humain.

Pour les scientifiques comme Birgitte, décider s’il faut faire naître un nouvel être humain dans notre « anthropocène » en voie de surpeuplement et de réchauffement accéléré n’est pas tant une question qu’un dilemme brutal. À l’issue d’un questionnement introspectif, Birgitte a pris la décision d’avoir un enfant, même en sachant qu’il vivra, avant l’âge de cent ans, dans un monde inconcevablement différent du nôtre et en grande partie inhabitable, ce que les futurologues lui prédisent allègrement. Quand je lui demande comment elle s’est résolue à faire ce pari colossal, elle hésite un instant.

La réponse courte et facile est la biologie, finit-elle par dire. Mais l’on peut passer outre la contrainte biologique, et d’autres choisissent de le faire. L’explication plus longue, plus compliquée, est la dissonance cognitive.

Francis Scott Fitzgerald a écrit : « Ce qui caractérise une intelligence de premier ordre, c’est l’aptitude à garder simultanément à l’esprit deux idées contradictoires, sans pour autant perdre sa capacité à fonctionner. »

Birgitte a une intelligence de premier ordre et elle s’en sert quotidiennement pour se dédoubler.

Une version de Birgitte, la scientifique, a les yeux grands ouverts et s’afflige.

L’autre, la mère de famille, est aveugle et a résolument et profondément confiance.

En avril 2015, des tempêtes de sable dans le Sahara ont créé des nuages de poussière ocre qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres pour retomber en une « pluie de sang » dans le sud de l’Angleterre. Pendant deux semaines, une fine couche de sable rouge a recouvert Londres. Ce phénomène naturel coïncidant avec une vague de chaleur, la poussière saharienne s’est combinée aux rejets aéroportés d’engrais ammoniacaux et aux polluants émis localement par les automobiles et les usines pour provoquer un pic de pollution atmosphérique. Mais le principal sujet de discussion durant ces étranges et chaudes journées d’avril n’était pas le fait banal et familier d’un monde pollué, chauffé et propulsé aux énergies fossiles, mais l’aberration fascinante de cette poussière rouge.

Une « pluie de sang ».

Un ciel plombé, rosi.

Les arbres, les routes, les voitures et les bâtiments couverts de grains de sable.

Deux ans plus tard, l’article 50 a été mis en œuvre, une Grande-Bretagne séditieuse se délie de l’Europe et, de nouveau, Londres se pare de rouge. Non plus le rouge du sable saharien, mais le rouge de l’Angleterre utopique de la renaissance, des boîtes aux lettres aux coins des rues, du logo de Virgin. Le rouge est sur les figurines grandeur nature de gardes en bonnet à poils, sur les tirelires en forme de cabine téléphonique et sur l’Union Jack décliné en parapluies, caleçons, tabliers et tapis de souris ; comme si, depuis le référendum, les idées d’antan renaissaient dans un thème très marqué pour l’avenir.

Je m’en vais.

À l’aéroport, j’achète, à un comptoir promouvant – oh ! la finesse et le cynisme du marketing – l’HYDRATATION, une bouteille d’eau en plastique, de celles qui chaque jour, par millions, finissent dans des décharges à ciel ouvert ou dans des tourbillons au milieu de l’océan, ou s’échouent sur le rivage d’un atoll du Pacifique aux côtés de têtes de poupée en plastique dont des bernard-l’ermite feront leur maison. Dans l’avion, je bois mon eau en lisant un article sur les survivalistes – dont beaucoup sont des milliardaires de la Silicon Valley – qui se préparent aux scénarios de catastrophe planétaire en construisant abris, clôtures en barbelés, armureries et pistes d’atterrissage. Connaissant le fonctionnement du système, ils savent que lorsque le « Big One » surviendra, sous quelque forme que ce soit, l’État ne sera d’aucun secours. Ils ont détourné de façon amusante le nom de l’organisme gouvernemental chargé de gérer les situations d’urgence, la FEMA (Federal Emergency Management Agency), rebaptisée « Foolishly Expecting Meaningful Aid » (que l’on pourrait en gros traduire par « dans l’attente inutile d’une aide significative »).

Comme les bernard-l’ermite, les « préparés » ont trouvé leur tête de poupée en plastique sur un lointain atoll.

Ils sont fin prêts à devenir son nouveau cerveau vivant.

Question : pour décider que votre maison ne sera bientôt plus un endroit sûr, faut-il qu’elle soit

inquiétante ?

menacée ?

en feu ?

Malgré les preuves du dérèglement des saisons, de la disparition d’espèces, des tempêtes bibliques, des mers de vinaigre et du verdissement de l’Antarctique, tout le monde n’est pas prêt à reconnaître l’inhospitalité croissante – les Allemands appellent cela Unheimlichkeit, les Danois uhygge – de notre planète. Mais, alors que je m’informe sur les « préparés », une chose me frappe : aussi farouchement que nous résistions en tant qu’individu, notre subconscient collectif – appelons cela l’esprit de ruche de l’espèce humaine – ne reste pas inactif.

Lui aussi s’affaire à se préparer.

Depuis l’Épopée de Gilgamesh, le récit légendaire de l’ancienne Mésopotamie, et sa relation du déluge, les figurations de l’apocalypse font florès, s’adaptant insensiblement aux angoisses de leur époque. L’holocauste nucléaire a nourri les cauchemars de ma génération. À la même époque, la BBC diffusait Survivors, une série d’anticipation post-catastrophe qui prophétisait des épidémies telles que le SIDA, l’ESB, les grippes aviaire et porcine, le SRAS, Ebola, Zika et toute une liste de désastres sanitaires à venir. À la fin du siècle dernier, le « bogue de l’an 2000 » a suscité de nouvelles peurs. Aujourd’hui, la perturbation voire l’effondrement des réseaux électroniques ne sont plus des conjectures. Comme pour les conséquences du désastre écologique et climatique anthropique, il ne s’agit pas de savoir si elles se produiront, mais quand, où et avec quelle violence. Et pendant tout ce temps, régulièrement et fidèlement, les romans, bandes dessinées, films et jeux informatiques qui constituent les aliments de base de la culture populaire ont activement exploité le sujet. La trilogie des Mad Max, qui a engendré un des plus grands succès du jeu vidéo, est née en 1979. Cela fait dix ans que les émissions de télé-réalité darwiniennes envoient des concurrents dans des jungles insulaires où ils déterrent des racines et capturent des insectes pour se nourrir, boivent leur urine et pleurent de désespoir. Quiconque a vu la série The Walking Dead ou le film La Route, lu MaddAddam, dernier volet de la trilogie de Margaret Atwood, ou Station Eleven d’Emily St John Mandel, joué à Rage ou à Metro 2033, a consciemment ou inconsciemment adhéré à une feuille de route pour l’avenir. En ces temps de rêves absurdes et de sombres cauchemars, le divertissement et la prophétie tragique sont des industries de l’évasion interconnectées. Les deux nous enseignent comment soit fuir notre environnement, soit le mettre en pièces.

Certains voyages seront courts, d’autres longs. Alors que l’avion amorce sa descente sur Ouarzazate, au milieu du désert marocain, je tombe sur un article qui parle d’un autre désert, une planète située à 4,2 années-lumière de la nôtre. J’apprends que Proxima b, une exoplanète d’une masse proche de celle de la Terre, pourrait abriter de l’eau liquide à sa surface selon différentes simulations de configuration orbitale.

Le titre de l’article, A Fiery Hellscape or a Future Home, envisage l’alternative suivante d’un enfer invivable ou d’un refuge futur.

C’est pile ou face.

Cependant, il y a une omission. Où est l’apocalypse elle-même dans ces fantasmes pré- et post-catastrophe ? Beaucoup de ces fictions la résument aussi brièvement que possible ou la passent pratiquement sous silence ; elle est un fait accompli. Nous préparons sans aucun problème notre trousse de survie en prévision d’un événement qui changera le monde. Certains d’entre nous se font même un vrai plaisir d’imaginer l’après-effondrement. Mais presque sans nous en rendre compte, en nous focalisant sur la façon de vivre dans ces deux cadres, nous avons gommé le tableau central du triptyque : la phase unheimlich, uhyggelig, où le Grand événement se produit et où des millions voire des milliards d’êtres humains perdent la vie.

Dans la pièce de Christopher Marlowe La Tragique histoire du docteur Faust, écrite au 16e siècle, il y a un passage où Faust demande au diable pourquoi il est sur terre et pas en enfer.

« Comment se fait-il que tu sois hors de l’enfer ? », demande Faust.

Méphistophélès répond : « L’enfer est ici, je n’en suis pas sorti. »

La boule de plasma de quinze millions de degrés que nous appelons Soleil est apparue il y a 4,6 milliards d’années lorsqu’un nuage de gaz et de saletés dérivant dans la galaxie s’est effondré en une nébuleuse pour former notre système solaire.

Peu d’organismes sur Terre peuvent survive sans les réactions de fusion bouillonnant à la surface du Soleil. Nous le savons viscéralement et intellectuellement. Il n’est pas étonnant que notre violente étoile principale ait été perçue par les anciennes civilisations, des Égyptiens aux Aztèques, comme une entité à craindre, à adorer et à révérer ; il n’est pas étonnant qu’elle ait engendré une multitude de mythes et de fictions, parmi lesquels on compte l’un des récits de jugement les plus connus de la civilisation.