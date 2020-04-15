Le coronavirus va-t-il changer l’avenir des marchés des capitaux ?

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir de quoi sera fait l’avenir. Mais je pense qu’il pourrait apporter des changements, certains techniques et d’autres plus fondamentaux. Je dirais que les marchés financiers ont subi de nombreuses crises au cours des douze dernières années : il s’agit donc d'un environnement amplement éprouvé. Par conséquent, je ne pense pas qu’ils changeront du tout au tout. Mais il y aura très certainement des évolutions.

Quelles nouvelles stratégies pourraient être nécessaires sur les marchés des capitaux pour faire face à cette situation ?

Ces dernières années, nous avons observé que même lorsque nous sommes sortis de la crise en Europe, les banques centrales ont continué à fournir des liquidités aux marchés. Nous évoquions l’arrêt de ces injections lorsque cette nouvelle crise est survenue. Nous avons alors constaté que nous aurions besoin de beaucoup plus de ressources. Et c’est toujours le cas.

Nous avions peur que les banques centrales n’aient plus d’outils à disposition en cas de nouvelle crise. Nous avons maintenant constaté que les gouvernements ont fait ce que l’on attendait d’eux à maintes reprises par le passé. Les gouvernements commencent à délier les cordons de la bourse, en déclarant qu’ils emprunteront davantage car ils devront soutenir l’économie.

La crise se distingue de toutes les autres dans le sens où, auparavant, c’était un domaine précis qui était touché, comme la finance, la politique ou autre. Cette fois, c’est l’ensemble de l’économie qui est frappé, le secteur public comme privé, les gouvernements, les banques et les entreprises entre autres. Cette crise passe par tous les secteurs et ce qui est très clair, c’est que nous ne pourrons pas la surmonter sans l’intervention des pouvoirs publics.

L’un des sujets abordés en Europe, c’est la mutualisation de la dette. Est-ce que cela se produira au cours de cette crise ? Je ne le sais pas. Elle fait toujours débat et l’on entend tous les jours de nouveaux commentaires à ce sujet. Je pense que cela peut se produire sous une forme ou une autre. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons des euro-obligations ; ce pourrait être autre chose. Mais je pense que la mutualisation fait d’une certaine façon – bien que limitée – partie du plan proposé par la BEI. Je pense donc que nous serons probablement amenés à voir plus de mutualisation que par le passé.

Sur le plan technique, nous observerons évidemment un grand volume d’émissions de la part des pouvoirs publics, car ils devront emprunter davantage afin de maintenir l’économie à flot, de continuer à verser les allocations chômage, d’appuyer les entreprises, les banques et tous les pans de la société. J’ai bien peur que cela ait un impact marqué sur l’avenir des contribuables, car quand les pouvoirs publics empruntent, il n’y a qu’une façon de rembourser à terme. J’ai bien peur que l’on laisse cela en héritage aux générations futures.

Vous avez évoqué la possibilité d’emprunter sur les marchés obligataires afin de maintenir l’économie à flot. Fin mars, la Banque européenne d’investissement a émis une obligation de 3 milliards d’euros, alors que les acteurs du marché travaillaient à domicile. Comment cela s’est-il passé ?

Plutôt bien. Mais je dois avouer que si, en janvier, vous m’aviez demandé si l’on ne devrait pas tester ce scénario, je vous aurais répondu que vous étiez tombé sur la tête, que nous ne le ferions pas. Ceci dit, lorsque l’on n’a pas le choix, il faut bien le faire.

Nous avions testé que, de notre côté, cela était possible. Tous nos banquiers, opérateurs de marché et chargés de l’activité de syndication étaient chez eux. Tout comme les investisseurs. Nous ne savions pas si tous estimeraient avoir suffisamment d’informations, si leurs systèmes fonctionneraient à la mesure de leurs besoins. Nous devions gérer les décalages horaires, car lorsque nous effectuons une opération de ce genre cela implique des personnes situées dans différents fuseaux horaires, allant de l’Asie au continent américain.

Si nous n’y avions pas été contraints, je n’aurais jamais tenté de procéder ainsi. Je dois admettre que lorsque l'opération a été bouclée, j’ai poussé un long soupir de soulagement.

Comparés aux marchés des actions, les marchés des capitaux sont plutôt bien informatisés. Il n’existe pas de salle des marchés pour les obligations. Est-ce que les marchés des capitaux sont mieux armés que les marchés boursiers pour faire face à ce genre de situation ?

Je ne suis pas spécialiste des marchés boursiers, mais je pense que nous sommes assez bien équipés en la matière. Toutes nos plateformes de négociation et de communication fonctionnent très bien sur internet.

Toutefois, lorsque toute une entreprise, que ce soit une banque ou une société d’investissement, travaille à distance, cela exerce des tensions sur la bande passante des réseaux, sans comparaison aucune avec une situation où il n’y aurait eu que quelques personnes travaillant à l'extérieur du bureau. Cet exercice s’est bien évidemment révélé un test majeur. Le wifi domestique n’est pas comparable aux connexions professionnelles. Tous ces facteurs peuvent avoir une incidence au moment crucial et entraîner des perturbations.

Je dirais que nous sommes bien préparés mais que la partie n’était pas gagnée d’avance.