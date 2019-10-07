Les espaces partagés

Spencer de Grey (1944) assume la responsabilité partagée de l’ensemble des projets de Foster + Partners en qualité de concepteur en chef et est l’un des piliers de l’équipe chargée de la conception. À l’issue d’études à l’université de Cambridge, il a rejoint le cabinet en 1973. Il a fondé le bureau Foster + Partners de Hong Kong en 1979 dans le cadre du projet lié à la Hong Kong Bank, puis est rentré au Royaume-Uni en 1981 afin de travailler sur le projet de l’aéroport de Stansted et sur celui des galeries Sackler, au cœur de la Royal Academy of Arts de Londres. Depuis, il a contribué à toute une série de projets ayant trait à la culture, à la vie des citoyens, à l’éducation et à l’aménagement urbain, notamment la grande cour du British Museum, « The Sage » à Newcastle et le musée des beaux-arts de Boston. Il enseigne la conception architecturale en tant que professeur invité à l’université de Cambridge et est membre de la Royal Academy.