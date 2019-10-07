Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
    Pages les plus visitées

        Les espaces partagés

        D’ici 2050, les trois quarts des 9,6 milliards d’habitants de la planète vivront dans des villes. À une époque où les communautés et les cultures sont de plus en plus interconnectées, la nécessité de cultiver un espace partagé, un terrain d’entente servant de lieu d’interaction est aujourd’hui plus impérative que jamais.

        Par Dans la série "Grandes idées" 7 octobre 2019
         

        Écoutez

        En savoir plus

        À propos de l’auteur/l’autrice

        Spencer de Grey
        Spencer de Grey

        Spencer de Grey (1944) assume la responsabilité partagée de l’ensemble des projets de Foster + Partners en qualité de concepteur en chef et est l’un des piliers de l’équipe chargée de la conception. À l’issue d’études à l’université de Cambridge, il a rejoint le cabinet en 1973. Il a fondé le bureau Foster + Partners de Hong Kong en 1979 dans le cadre du projet lié à la Hong Kong Bank, puis est rentré au Royaume-Uni en 1981 afin de travailler sur le projet de l’aéroport de Stansted et sur celui des galeries Sackler, au cœur de la Royal Academy of Arts de Londres. Depuis, il a contribué à toute une série de projets ayant trait à la culture, à la vie des citoyens, à l’éducation et à l’aménagement urbain, notamment la grande cour du British Museum, « The Sage » à Newcastle et le musée des beaux-arts de Boston. Il enseigne la conception architecturale en tant que professeur invité à l’université de Cambridge et est membre de la Royal Academy.

        Partager

        Mots-clés correspondants

        • infrastructures
        Afficher davantage Afficher moins

        Des histoires qui pourraient vous intéresser
        5 juin 2026

        How to empower farmers to withstand climate shocks in Zambia

        Zambia’s agriculture value chain gets boost from loans, risk-sharing and technical assistance backed by EIB Global, EU

        SMEs Bioeconomy Environment Climate change Climate Climate action Zambia Sub-Saharan Africa Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment
        3 juin 2026

        Investment that keeps Ukraine moving

        EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

        Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
        2 juin 2026

        Le rôle clé de la deep tech pour l’économie européenne et notre quotidien

        Définition de la deep tech, spécificités par rapport aux technologies traditionnelles et rôle clé pour la compétitivité, la sécurité et la croissance future de l’Europe