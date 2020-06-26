Consultez ici l’intégralité des résultats de l’enquête de la BEI sur le climat.

La deuxième enquête annuelle de la Banque européenne d’investissement sur le climat détaille, pour chaque pays, les connaissances, les attitudes, les actions, les craintes et les recommandations des citoyennes et citoyens dans l’ensemble de l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni, qui était encore membre de l’Union européenne lorsque l’enquête a été réalisée). Elle dresse un tableau clair de leurs comportements et de leurs opinions, de l’Estonie au Portugal. Réalisée en collaboration avec BVA, société française d’études et de conseil, notre enquête compile également les données par pays pour calculer des moyennes pour l’Union européenne et les comparer à celles des États-Unis et de la Chine, dont la population a également été sondée.

Les preuves scientifiques des changements climatiques abondent, bien sûr, et les manifestations de masse dans nos rues ne font qu’illustrer la vive inquiétude du public. Notre enquête donne la mesure de la profondeur des préoccupations du public et expose les aspects du mode de vie et les volets de l’économie qui sont concernés.

Le pacte vert pour l’Europe, dans le cadre duquel la Banque européenne d’investissement est un partenaire clé, constitue la réponse politique de l’Europe à cette crise climatique – et à l’anxiété du public.

La Commission européenne s’est engagée à assurer la neutralité carbone du continent d’ici à 2050. Pour y parvenir, nous avons besoin d’investissements dans l’action pour le climat, la durabilité environnementale, l’innovation et la cohésion. Si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, nous devons investir dans des technologies innovantes accélérant notre capacité d’endiguer les changements climatiques. Nous devons veiller à ce que les sociétés du monde entier opèrent la transition vers une réalité économique respectueuse du climat sans laisser personne de côté. Nous devons également être à l’écoute des citoyennes et citoyens qui se sont exprimés dans notre enquête – et lors des manifestations de rue. À bien des égards, il s’agit des mêmes individus. Nous avons constaté que plus d’un tiers des personnes interrogées avaient déjà manifesté, adressé une pétition à leur gouvernement ou boycotté des entreprises et des marques en signe de lutte contre les changements climatiques.

La Banque européenne d’investissement s’est déjà préparée à ce rôle historique. En novembre 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé une augmentation de la part de ses investissements consacrés à l’action climatique et aux projets environnementaux pour la porter à 50 % d’ici à 2025. Nous visons à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur du climat au cours de la prochaine décennie. La Banque peut d’enorgueillir d’un historique d’actions fortes en faveur des régions les plus pauvres qui remonte à ses tout premiers investissements, il y a plus de 60 ans, dans les infrastructures et l’industrie dans le sud de l’Italie.