N’ayons pas peur de l’Intelligence Artificielle

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Même si la part des emplois touchés par les changements technologiques sera vraisemblablement limitée, les conséquences pour les travailleurs risquent d’être difficiles. Alors que la précédente vague d’automatisation a affecté principalement les emplois moyennement rémunérés, à la fois dans les services et le secteur manufacturier, la prochaine devrait avoir des effets nettement plus prononcés sur les emplois faiblement rémunérés et peu qualifiés. De fait, aux États-Unis, la corrélation entre le salaire moyen et le risque d’automatisation est négative et relativement élevée (-0,59 d’après les estimations de l’université d’Oxford et -0,52 selon celles de l’ITIF). Il en va de même pour la corrélation entre la durée moyenne d’études pour chaque profession et le risque d’automatisation (-0,64 selon Oxford, -0,51 selon l’ITIF). Et les données de l’ITIF montrent que les métiers présentant le risque le plus élevé d’automatisation ont le salaire médian le plus faible (32 380 USD), celles venant immédiatement après en termes de risque ont le deuxième salaire médian le plus faible (34 990 USD), et ainsi de suite. Le Comité des conseillers économiques de la Maison Blanche a également utilisé les données de l’université d’Oxford et découvert que 83 % des emplois rémunérés moins de 20 USD de l’heure étaient fortement menacés par l’automatisation, contre 31 % de ceux payés entre 20 et 40 USD de l’heure et seulement 4 % de ceux rémunérés plus de 40 USD de l’heure. [26] TL’OCDE estime également qu’aux États-Unis, 44 % des travailleurs ayant un niveau d’instruction inférieur au deuxième cycle du secondaire occupent des emplois ayant un fort risque d’automatisation tandis que 1 % des travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur sont dans le même cas. [27] Rien ne permet de s’attendre à des effets différents en Europe puisque les économies et les technologies sont similaires. Ces écarts en matière d’emploi auront certaines incidences négatives mais globalement, ils devraient s’avérer très positifs. Si les emplois les moins qualifiés sont plus susceptibles d’être automatisés, cela signifie que les travailleurs peu rémunérés risquent plus de perdre leur travail. Et compte tenu de leurs ressources plus limitées (finances, réseaux sociaux et compétences), ils risquent aussi d’avoir plus de difficultés à réussir leur transition vers les nouveaux emplois.

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Toutefois, dans le même temps, l’automatisation d’un plus grand nombre d’emplois peu rémunérés entraînera une diminution de ce type d’emplois. Comme les entreprises employant des travailleurs peu rémunérés pour ces postes de plus en plus automatisés seront en mesure de baisser le prix de leurs produits et de leurs services, les consommateurs gagneront du pouvoir d’achat. Leurs dépenses créeront des emplois à tous les niveaux de rémunération. Et au bout du compte, ce seront les emplois à salaires moyens et élevés qui se généraliseront. Ce sera là une réelle avancée pour bon nombre de travailleurs cantonnés aujourd’hui dans des emplois peu rémunérés dont il est difficile pour les employeurs de relever les salaires en raison de leur faible niveau de productivité. Cependant, il incombe aux responsables politiques de mettre en place des mesures et des programmes pour mieux aider ces travailleurs à réussir leur transition vers les nouveaux emplois. De plus, bon nombre des travailleurs qui occupent ces emplois peu rémunérés ont un niveau de compétences supérieur à celui nécessaire pour leur poste actuel (l’exemple classique du diplômé qui travaille comme serveur dans un restaurant). Cela laisse entendre que certains d’entre eux ont les compétences suffisantes pour passer à des emplois mieux rémunérés et modérément qualifiés. [28] De fait, une étude de la Commission européenne estime que 40 % des travailleurs de l’UE sont surqualifiés pour l’emploi qu’ils occupent. [29] Certains l’ont volontairement choisi mais pour d’autres, l’explication réside dans l’insuffisance de postes exigeant un diplôme de l’enseignement supérieur en Europe. Ces travailleurs devraient donc avoir plus de facilité à s’adapter aux nouveaux emplois à rémunération intermédiaire. Un défi de taille Si l’Europe veut éviter une réaction populiste encore plus virulente de la part des « néo-briseurs de machines » (néo-luddistes) contre la nouvelle révolution de la production, les responsables politiques vont devoir prendre des mesures plus ambitieuses et plus efficaces pour aider les régions et les personnes menacées par le bouleversement technologique. Ils doivent pour cela commencer par mieux soutenir les régions en retard de sur le plan économique. Parmi les travailleurs qui se retrouvent au chômage en raison des nouvelles technologies, certains rejoignent les régions où la croissance de l’emploi est plus forte mais d’autres ne veulent pas ou ne sont pas en capacité de le faire. C’est la raison pour laquelle les politiques et les programmes intelligents de stimulation de la croissance dans les régions en retard peuvent contribuer à atténuer l’agitation sociale liée à la nouvelle révolution de la production. Cela étant, la tâche la plus difficile sera d’aider les travailleurs à réussir leur transition vers les nouveaux emplois. Les responsables politiques européens devraient adopter le concept de « flexisécurité », comme l’ont fait leurs homologues scandinaves. Il ne s’agit pas de garantir l’absence de licenciements mais de réduire au maximum le nombre de travailleurs risquant de perdre leur emploi et, ensuite, si licenciement il y a, d’aider les travailleurs concernés à réussir rapidement leur transition. Les politiques tendant à limiter les licenciements ne font que repousser l’inévitable. De même, verser à long terme aux travailleurs de très généreuses indemnités contribue non seulement à entretenir un taux de chômage élevé mais aussi à maintenir un plus grand nombre de personnes en dehors du marché du travail pendant longtemps, nuisant ainsi à ceux-là même que les indemnités sont censées aider. Plus la période sans travail est longue, plus le retour à l’emploi est difficile. L’objectif devrait plutôt être de trouver le juste milieu entre surprotection et système trop sévère.

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Pour y parvenir, les responsables politiques feraient bien d’adopter les modèles opérationnels des programmes internationaux les plus performants comme le SkillsFuture de Singapour. Celui-ci apporte quatre enseignements. Premièrement, les pouvoirs publics doivent s’engager résolument en faveur du développement des compétences et de la transition de la main-d’œuvre. Deuxièmement, leurs efforts doivent être déployés en étroite collaboration avec les employeurs et les marchés, notamment via des aides au financement de la formation. L’Allemagne fait figure d’exemple en la matière avec son solide système d’apprentissage soutenu par les entreprises et très répandu dans le pays. Troisièmement, ces efforts doivent être beaucoup plus souples et tirer pleinement parti des nouvelles technologies de l’information. Enfin, la modification progressive des dispositifs institutionnels existants ne suffira pas. Pour relever les défis que pose un marché du travail plus turbulent, les responsables politiques doivent mener une réforme institutionnelle importante, en particulier dans le secteur de l’enseignement secondaire et supérieur, renforcer leur soutien aux établissements centrés sur la formation technique et favoriser l’acquisition des compétences prisées par les employeurs. Les pays européens voudront probablement axer leur action sur plusieurs domaines. La priorité est de permettre à un plus grand nombre de travailleurs d’améliorer leur niveau de qualification et d’acquérir d’autres compétences de façon à ce qu’en cas de destruction de leur emploi par l’automatisation, ils soient mieux armés pour réussir leur transition. Une des clés pour cela est de faire évoluer le système éducatif, notamment au lycée et dans le supérieur, vers un enseignement renforcé des « compétences du 21e siècle », telles que le travail d’équipe, la réflexion critique et un savoir-faire plus technique. Nouvelles compétences requises Comme l’indique Manuel Trajtenberg dans une étude sur la nouvelle révolution de la production, les compétences recherchées par les employeurs sont rarement enseignées à l’école. Ils ont besoin de personnes ayant de solides capacités d’analyse, de création et d’adaptation, or peu d’établissements secondaires ou supérieurs permettent à leurs étudiants de les acquérir. [30] De surcroît, l’enseignement des disciplines techniques comme l’informatique et la statistique paraît bien insuffisant par rapport aux besoins de la nouvelle économie. [31] Dès lors, les réformes instituant un enseignement plus proche du terrain dès le secondaire comme les high school career academies en Amérique du Nord [32], l’apprentissage par projet, ainsi que les initiatives visant à réduire la rigidité des cursus traditionnels et des conditions d’obtention des diplômes et à renforcer l’enseignement des disciplines axées sur le monde du travail comme la gestion d’entreprise, la statistique et l’ingénierie sont autant d’avancées qui vont aider les futurs travailleurs à acquérir une base de compétences plus solide pour s’affranchir des turbulences du marché du travail. En outre, il est nécessaire de faire encore plus pour promouvoir et soutenir les partenariats entre les entreprises et les établissements du secondaire. Par exemple, IBM a mis en place le programme P-TECH (Pathways in Technology, Early College High School) en collaboration avec la ville de New York, qui enseigne aux lycéens les compétences en informatique dont les entreprises ont besoin. Parallèlement, les pays peuvent faire plus pour inciter les employeurs à renforcer la formation de leur personnel. Ils peuvent notamment recourir plus largement aux systèmes de certification de compétences transférables, soutenir des plans de formation et de développement sectoriels comme le fait Singapour, mettre en place un référentiel qualité de type « Investors in People », le label britannique décerné chaque année aux employeurs qui investissent dans la formation continue de leur personnel, soutenir les alliances sectorielles pour les compétences, promouvoir le développement de l’apprentissage, comme le fait l’Allemagne, et renforcer l’utilisation des comptes de formation portables comme ceux instaurés en France. [33] Les pays européens pourraient aussi coopérer efficacement pour déterminer comment mieux utiliser les technologies afin de faciliter l’évaluation des compétences en ligne, l’évolution de carrière, la formation et le recrutement. Bon nombre de sites web des administrations sont aujourd’hui limités dans leur offre. Les pouvoirs publics devraient envisager de nouer des partenariats avec le secteur privé pour y remédier. Aux États-Unis, par exemple, la Skillful Initiative (initiative pour la compétence) de la Fondation Markle, financée en partie par Microsoft Philanthropies, s’est associée avec LinkedIn pour aider les travailleurs du Colorado à recenser les formations aux métiers recherchés par les employeurs. [34]

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