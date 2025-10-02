Dans l’exploitation de Stuart Torr, des centaines de myrtilliers sont plantés dans de grands pots sur des buttes de terre en rangées de plus de 100 mètres, sous des filets de protection. Les pots servent à améliorer la qualité des sols et à optimiser l’utilisation de l’eau. Les myrtilles aiment les sols acides et peu humides. Quand vient le moment de la récolte, en mai, de grandes équipes composées en majorité de femmes effectuent la cueillette des baies à la main. Les myrtilles sont rapidement acheminées vers les installations de réfrigération. Un flux d’air froid les garde fraîches plusieurs semaines pendant le transport.



PalmLife, dans la province de Mash East, à environ une heure à l’est d’Harare, a commencé ses activités en 2019 avec dix hectares. Aujourd’hui, l’exploitation s’étend sur 80 hectares. Elle a bénéficié d’un prêt de NMB pour augmenter sa superficie de 20 hectares. L’entreprise exporte vers les Pays-Bas, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. Son matériel d’irrigation provient d’Italie, de Chypre et du Royaume-Uni. L’entreprise emploie environ 1 000 personnes en haute saison. Les salariés viennent principalement des communautés locales et 80 % d’entre eux sont des femmes.

« Avoir un emploi au Zimbabwe est une vraie bénédiction, car le taux de chômage est très élevé et c’est un enfer de ne pas avoir de travail », explique Stewart Pedzisi, responsable des ressources humaines chez PalmLife, près de milliers de myrtilles mûrissant sous un ciel d’azur. Les communautés voisines tirent de grands avantages de ces emplois, explique-t-il, car les familles peuvent acheter une voiture, envoyer les enfants dans de bonnes écoles, obtenir de meilleurs soins de santé, épargner pour l’avenir. « Je vois clairement le changement qui s’opère chez les gens de ma communauté », affirme Stewart Pedzisi.

Le Zimbabwe aussi est en train de changer. La collaboration mondiale permet aux petites entreprises de prendre un bon départ et de prospérer, tout en créant des communautés plus fortes et plus saines. Pour Brighton Lumbilani, l’entraîneur de football de l’exploitation fruitière Selby, il faut davantage de coopération de ce type pour que le Zimbabwe continue d’aller dans la bonne direction.

« Il faut donner les bons outils à tout le monde », explique-t-il, près de la salle de sport moderne de son équipe sur l’exploitation. « Il faut que les autres pays nouent des partenariats avec le Zimbabwe, notamment pour aider la jeunesse. »