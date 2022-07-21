Les infrastructures numériques, notamment le haut débit, les télécommunications mobiles et l’internet, sont au cœur de l’économie numérique. Cependant, une importante fracture numérique subsiste. On estime à 900 millions le nombre d’habitants du continent qui n’ont toujours pas de connexion à internet. Pour ceux qui disposent d’un accès, les prix restent la plupart du temps élevés et la bande passante est fortement limitée dans de nombreuses régions. Seulement 0,4 % de la population africaine est abonnée à des services de haut débit fixe, et la grande majorité des internautes dépend du haut débit mobile. Pour la population rurale des zones reculées où la couverture réseau est inégale, l’internet mobile est un vrai besoin. Lors de la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes sans connexion à l’internet ont perdu l’accès aux services de santé et à l’éducation. La production, tous secteurs confondus, a subi de lourdes conséquences. Pour que la reprise économique de l’Afrique au-delà de la pandémie soit plus rapide, le continent doit accélérer sa transition numérique. Afin de soutenir le développement des infrastructures dans le monde, l’UE a défini la stratégie « Global Gateway », qui vise à mobiliser 300 milliards d’euros entre 2021 et 2027 à l’appui de projets de connectivité, notamment dans le secteur du numérique. Voici comment investir dans les infrastructures numériques de l’Afrique peut aider le continent à bâtir une économie numérique sécurisée, inclusive et sûre.

L’essor de la connectivité mobile En Afrique, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile croît plus rapidement qu’ailleurs dans le monde. Les plateformes numériques ouvrent des perspectives pour les entrepreneurs, les jeunes pousses et les entreprises établies, en les mettant instantanément en contact avec des clients existants ou potentiels. Les services financiers mobiles permettent un paiement instantané pour l’achat de biens et de services. En Afrique, les opérateurs concentrent leurs investissements sur la technologie mobile, qui devient ainsi l’infrastructure principale du continent pour les services de télécommunication. Sur certains marchés, jusqu’à 99 % des connexions (voix et données) sont établies par l’intermédiaire de réseaux mobiles. Ceux-ci sont plus rapides, plus abordables, couvrent une zone plus vaste et sont à l’origine de moins de problèmes que les infrastructures pour lignes fixes. La 5G est déployée ou en phase de test dans certains pays africains, tels que l’Afrique du Sud. Elle offre l’occasion d’utiliser l’accès fixe sans fil afin de compenser la rareté des réseaux fixes à large bande, pour les ménages et les entreprises. Ainsi, une entreprise de livraison de produits alimentaires sera en mesure de suivre à distance ses camions et ses expéditions ; une coopérative agricole pourra déployer des systèmes d’irrigation en fonction des conditions météorologiques ou des caractéristiques du sol ; et des compagnies de distribution d’eau et d’électricité pourront assurer un meilleur suivi des pertes et mieux gérer l’affectation des ressources. Toutefois, les hautes fréquences utilisées par la technologie 5G nécessitent des investissements supplémentaires par rapport aux réseaux 4G. Étant donné que les ondes de fréquence courte pénètrent moins bien les corps solides comme les murs ou les fenêtres, les équipements et les stations de base doivent être installés plus près des clients. La BEI financera davantage d’investissements dans les infrastructures de télécommunication et mettra au point des instruments financiers qui appuieront le déploiement de services numériques (santé en ligne, banque en ligne, commerce électronique, administration en ligne et mobile, autres services reposant sur les TIC, etc.) qui bénéficieront aux populations les plus pauvres et les plus désavantagées.

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Connecter et protéger les non-connectés Connecter tout le monde représente un grand défi pour les acteurs du marché, en particulier dans les zones à faible pouvoir d’achat. En outre, le retour sur investissement diminue avec une densité de population décroissante ou des contraintes géographiques qui se traduisent par une augmentation des coûts. Ainsi, dans de nombreux pays africains, le marché ne parvient pas à fournir des services de connectivité à haut rendement économique et social dans certaines zones géographiques. Les banques publiques multilatérales peuvent aider les pouvoirs publics à améliorer les services de transmission des communications voix et données dans les zones rurales. La Banque européenne d’investissement est membre de la plateforme Digital4Development (D4D). Celle-ci rassemble les principales parties prenantes des pays de l’UE, le secteur privé, la société civile et les institutions financières afin d’accroître les investissements et de soutenir une transformation numérique dont les citoyens ordinaires peuvent aussi tirer parti. La Banque européenne d’investissement contribue à trouver des solutions pour connecter les zones mal desservies. Ainsi, la BEI utilise ses mécanismes de « panachage de ressources » (qui associent à ses prêts des financements de la Commission européenne) afin de réduire le risque des investissements, d’attirer des investisseurs du secteur privé et de garantir la connectivité pour les usages publics prioritaires. Ces instruments pourraient également inclure une structure de financement dédiée aux infrastructures de télécommunication. Gérée par la BEI, elle mobiliserait des investissements provenant de diverses sources, au moyen de subventions mixtes ou de mécanismes de garantie. Une autre méthode pour accroître la connectivité dans les zones rurales est le partage des infrastructures, qui réduit les coûts et facilite l’extension de la portée des réseaux. L’accord de partage peut concerner les équipements passifs et (ou) actifs. Le partage des infrastructures passives vise, par exemple, les pylônes, les câbles à fibres optiques et l’accès aux bâtiments. Celui des infrastructures actives concerne le réseau d’accès radioélectrique, l’itinérance nationale ou encore l’introduction d’opérateurs de réseaux mobiles virtuels.

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