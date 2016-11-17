Un hôpital stimule l’économie kényane au niveau local.

L’hôpital d’origine a ouvert il y a 110 ans. Il desservait l’ouest du Kenya et une partie de l’Ouganda et de la Tanzanie. Il est devenu un hôpital public en 1967. « Lorsque le Conseil national des Églises l’a repris il y a deux ans, les installations étaient dans un triste état », explique K. Karithi.

Pour toute blessure ou maladie graves, les patients de la région devaient se rendre à Nairobi, à 340 km de là. « Grâce à la modernisation de ses services, l’hôpital sera en mesure de traiter presque tous les cas, sans devoir les diriger vers des établissements lointains », déclare Sharon Ogimda, l'un des membres du corps médical de l’hôpital Jumuia. « C’est une bonne initiative qui aidera beaucoup de gens dans la région. »

Même le jour de son ouverture en octobre, l’hôpital a accueilli de nouveaux patients. Rose Kigali est venue d'un petit village parce qu’elle souffrait de contractions précoces. Le docteur Ogimda a établi que Rose n’était pas en train d’accoucher et l’a aidée à se reposer dans l’unité médicale ambulatoire.

« C’est le meilleur hôpital qu’on puisse maintenant trouver près de chez nous », déclare Rose. « Les gens en sont très satisfaits. »

Rose observe que les autres hôpitaux de la région manquent d’équipements et de personnel. « Il y a donc parfois des retards dans les services dont on bénéficie. Ce n’est pas comme ici, où l’on est bien reçu et où l’on reçoit les soins qu’on mérite. »

Cet hôpital couvrira une zone d’au moins cinq comtés kényans. Plus de 200 personnes y travailleront. Avec ses besoins en nourriture et autres fournitures, l’hôpital Jumuia contribuera également à stimuler l’économie locale. « Ce sera un acteur de premier plan dans la transformation sociale de la région », déclare le révérend Karanga, qui assure également la présidence de l’établissement.

Des solutions de financement souples pour le secteur de la santé en Afrique

Le Conseil national des Églises dirigé par le révérend Karanga a constitué une société de projet en vue du financement de l’hôpital.

Les taux appliqués dans les banques commerciales kényanes étant instables, P. Karanga a cherché à obtenir un financement de la BEI, par l’intermédiaire d'une banque de développement régionale établie à Nairobi. Le prêt de la BEI était en outre assorti d'une plus longue durée que ceux proposés par les banques locales.

« Le financement de la BEI était extrêmement souple », explique-t-il. « Les services de la Banque sont passés très rapidement de la réflexion et de l’aspect conceptuel au décaissement proprement dit. Et plus important encore, une fois qu’ils ont compris ce que nous tentions de réaliser, ils nous ont soutenus. »

Au cours des 15 prochaines années, le révérend Karanga espère reproduire le projet de rénovation et d’extension de l’hôpital Jumuia dans tout le Kenya et construire un groupe de 12 établissements qui comprendront des installations de traitement spécialisées et un hôpital d'enseignement. « Nous sommes une institution publique à but non lucratif. Nous investissons pour remplir une mission et nous opérons au Kenya depuis une centaine d’années », ajoute-t-il. « Nous visons le long terme. »