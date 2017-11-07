J’ai une apparition dans le désert

Les pylônes à haute tension ont continué leur marche en avant. Mais ils ne couvrent toujours pas toute la planète. Des grandes parties du continent africain sont sans électricité. Il y avait 30 000 soldats étrangers lourdement armés dans la province afghane du Helmand, faiblement peuplée, mais ils n’ont pas laissé derrière eux un seul pylône. Un poète afghan aurait pu se réclamer des « Pylon-Poets » et, quatre-vingts ans plus tard, la marche en avant des pylônes d’acier n’aurait toujours été qu’un rêve encore plus irréaliste que la plus poétique des visions.

La centrale hydraulique désaffectée de la ville de Gereshk, dans le Helmand, où étaient postés les soldats danois, n’a jamais reçu les turbines commandées durant les quinze années de guerre et d’occupation. Un jour où il faisait 45°c, sous un soleil qui asséchait impitoyablement les rivières et les fleuves et brûlait le désert de pierres, j’ai parlé avec Nasrullah Qani, le directeur de la compagnie d’électricité du Helmand, et il m’a avoué qu’il n’avait toujours pas trouvé d’entreprise capable de construire les pylônes à haute tension qui, dans un avenir indéterminé, devaient apporter l’électricité à la population.

En attendant, la population a pris le problème à bras-le-corps. Lors de ma première visite au Helmand, en 2009, un colonel danois m’a expliqué que c’était une initiative danoise qui avait permis l’installation de panneaux solaires pour l’éclairage public de Gereshk. J’avais pensé que c’était un geste vain, l’expression d’une ignorance absurde, comme si l’on donnait un ordinateur à un analphabète, une aide utopique et déplacée qui n’avait aucune pertinence au regard de la réalité et des malheurs de l’Afghanistan. Des panneaux solaires devaient se situer bien bas dans les souhaits d’une population affamée et accablée par la guerre, avec un système de santé presque inexistant et une espérance de vie tristement basse.

En 2016, quand je suis revenu au Helmand avec le réalisateur de documentaires norvégien Anders Hammer, je me suis rendu compte que je m’étais trompé. J’avais sous-estimé les Afghans. L’éclairage public de Gereshk, que les Danois avaient installés si soigneusement, avait disparu. Les supports chargés de recevoir les panneaux solaires étaient désormais vides en haut des lampadaires qui bordaient les rues. La population avait décidé de produire elle-même de l’énergie et avait volé les panneaux solaires. On les trouvait désormais sur les toits des boutiques improvisées au bord des rues qui traversent la ville. Mais ce n’était pas tout. Ces panneaux solaires, très efficaces, avaient créé une demande, et ils étaient maintenant en vente partout. Dans ce vide gigantesque, cette absence de développement social et économique créée par presque quarante années de guerre, c’est la population afghane qui doit agir elle-même, et les seules traces laissées dans le Helmand par les soldats danois après un effort de guerre coûteux et vain, c’est cette inspiration donnée par les panneaux solaires volés.

J’ai toujours été fasciné par l’expression « capteur solaire ». Je ne connaissais pas la différence entre un capteur solaire et une cellule solaire. Mais une recherche rapide m’a appris qu’une cellule solaire, ou cellule photovoltaïque, produit du courant, tandis que le capteur solaire réchauffe de l’eau. Je trouve que l’expression capteur solaire devrait recouvrir les deux. Je pense au filet à papillons, cet outil léger destiné à capturer un des miracles de la nature, une fleur volante qui avec ces motifs si variés sur les ailes prouve à quel point la nature est un designer hors pair. Un filet à papillons n’est pas une souricière qui brise le cou de la souris piégée. L’industrialisme se comporte comme une souricière lorsqu’il s’agit de la nature. L’énergie solaire, elle, est le filet à papillons qui laisse le papillon folâtrer joyeusement.

Quand l’industrialisme doit décrire son rapport à la nature, toutes les métaphores sont puisées dans la guerre. Nous nous décrivons comme les maîtres de la nature : nous avons vaincu la nature, nous l’avons domptée, ou nous l’exploitons. La nature est un ennemi écrasé ou un esclave dépourvu de droits qui supporte tous les coups possibles : les cicatrices laissées par les mines de charbon et de cuivre dans le paysage, le viol invisible de l’atmosphère par les énergies fossiles, l’extermination d’un nombre d’espèces toujours croissant.

C’est sous la menace du changement climatique, et trop tardivement, que la science produit des connaissances mitigées et toujours utilitaristes. Et, avec nos idées à courte vue, nous avons réveillé des monstres endormis sans jamais en comprendre les conséquences. Nos propres progrès se retournent contre nous. Quand, avec nos mines de charbon et nos puits de pétrole, nous creusons toujours plus profond dans la terre, nous sommes nos propres fossoyeurs. Le capteur solaire est tout le contraire, même si la métaphore est un peu biaisée : en effet, on ne peut pas mettre le soleil en prison, mais ce n’est pas non plus ce que nous recherchons. Nous collaborons avec la nature. Comme des enfants de l’hiver qui se détachent peu à peu de la nuit, nous recevons les bienfaits du soleil.

Malgré le désert, la région de Ouarzazate possède une histoire très riche. Non loin de la haute technologie, des paysans vivent encore dans des maisons en torchis, où le foin est mélangé avec de la boue pour former des briques séchées. Certains villages sont entourés de ruines, avec des tours et des bâtiments richement décorés qui remontent à l’époque pas si reculée où les Juifs vivaient encore dans la région. Le Maroc est le produit d’une culture mélangée, à la fois arabe, berbère, juive et européenne. Est-il pertinent de poser la question de la culture à l’énorme complexe solaire qui pousse sur une zone de 3000 hectares ? Initiative marocaine, financement européen, entreprises saoudiennes, technologie espagnole, ouvriers chinois. Quelle est la somme de tout cela ? Une entreprise multiculturelle ? Ou plutôt quelque chose qui sera classé sous le concept vague de la globalisation, une nouvelle culture hydride, qui est tantôt une insulte, tantôt une force irrésistible qui bouleverse le monde, et parfois les deux en même temps ?

Devons-nous y accrocher l’étiquette de la culture ? Une centrale solaire ne reflète-t-elle pas plutôt une culture détachée d’un lieu et d’une époque pour exprimer à la place un trait universel, l’esprit d’invention de l’homme ? N’est-ce pas plutôt la culture de l’inventivité qui décide du rythme, des reculs et des avancées de l’Histoire ? Bientôt, nous allons engendrer des catastrophes avec notre ingéniosité. Bientôt, celle-ci nous sortira de ces catastrophes. Et à chaque sauvetage, nous pesons de plus en plus sur la planète, alors que dans l’ordre des choses, nous ne sommes pas plus gros que des fourmis. Notre respiration devient celle de la planète. Nous avons transformé l’atmosphère du globe en un espace clos où le CO2 prend de plus en plus de place et l’oxygène de moins en moins. Nous avons toujours nié notre communauté de destin avec toutes les espèces vivantes. Mais, désormais, il est évident que notre sort est lié. Leur vie et leur mort dépendent de nous. Si, en tant qu’espèce, nous nous suicidons, nous entraînons les autres avec nous. Allez à la campagne par un jour d’été et tendez l’oreille. Le bourdonnement des insectes a disparu. Le chant des oiseaux qui, jadis, était un véritable chœur, ne résonne aujourd’hui que de quelques voix solistes restantes. L’extinction des espèces se déroule déjà sous nos yeux et à nos oreilles.

Le désert n’a jamais été mort. La vie a toujours fourmillé sous le sable brûlant. Mais autre chose a toujours fourmillé dans ce sable. En effet, le désert a toujours inspiré les rêveurs et les fanatiques. Jésus a jeûné quarante jours dans le désert, et il y a été soumis à la tentation. Siméon le Stylite s’est retiré au sommet d’une colonne dans le désert du Nord de la Syrie. L’air incandescent donne aussi naissance à des mirages, non seulement sur l’horizon fluctuant du désert, mais aussi dans la tête de ceux qui s’exposent sans protection aux coups de marteau du soleil. On parle de commotion cérébrale quand un crâne fragile reçoit un coup trop violent. Mais les visions ne sont-elles pas également une sorte de commotion cérébrale ? Dans une perspective historique, les commotions créées par le désert ont surtout été de nature religieuse. C’est dans l’air vibrant de chaleur du désert stérile que naissent les rêves de paradis verdoyants.

Mais le désert ne peut-il pas également engendrer des commotions cérébrales pratiques, des visions rêvées par des visionnaires aux mains plongées dans le concret, et des visions qui ne sont pas seulement celles du paradis, mais du chemin qui y mène ?

Je ne veux pas peindre un tableau idyllique. Le roi Mohammed VI, qui règne sur le Maroc depuis 1999, n’est pas un démocrate. Avec des pressions politiques, il a réussi à ce que la tempête qui s’est levée dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient sous le nom optimiste de Printemps Arabe, n’ait pas de conséquences désastreuses pour lui. Il n’y a pas eu de catastrophes au Maroc. Mohammed VI n’est pas dénué de prévoyance et de vision. Il a prévu que, en 2030, 52% de la consommation d’énergie du pays repose sur les énergies renouvelables. C’est pour cela que Noor se dresse dans le désert.

L’entreprise saoudienne ACWA Power qui, en collaboration avec Masen, l’agence marocaine en partie publique, se charge de la réalisation du complexe solaire, est là pour le profit et pour gagner de l’argent. Deon Du Toit, un Sud-Africain costaud qui est le porte-parole de l’entreprise, ne laisse planer aucun doute sur cette question. « Pour l’argent, dit-il. Les investissements. Les bénéfices financiers ! » Tarik Bourquouquou, un ingénieur qui me fait visiter le complexe, déclare : « Avant, je travaillais dans l’industrie pétrolière. Mais l’industrie pétrolière est un bateau qui va couler. C’est pour ça que je suis là. »

Les 3 000 ouvriers contractuels chinois qui, en faisant les trois-huit, travaillent à la construction de la centrale, n’ont pas l’air de se soucier vraiment d’énergie durable. Très minces, ils descendent lentement des bus qui les amènent de leurs baraquements. Sans aucune vie privée, à dix mille kilomètres de leurs familles qui attendent leurs maigres salaires, ce sont les travailleurs détachés du globe, un prolétariat sans droits qui, sans la moindre reconnaissance, portent la globalisation sur leurs épaules. De grands panneaux indiquent combien de millions d’heures de travail ont déjà été employées, d’autres indiquent les heures de travail perdues à cause des accidents. À Noor 2, qui est en construction depuis 493 jours, on a déjà compté 4 464 794 heures de travail. Le chantier de Noor 3, en cours depuis 637 jours, représente 4 929 475 heures de travail. Des panneaux criards en rouge Mao incitent, en chinois, à éviter les accidents, non pas parce que des vies sont perdues, mais parce que cela réduit la productivité. « La sécurité stimule la productivité ! » Non, ce n’est pas l’homme qui est au cœur de ce chantier.

Je ne comprends pas grand-chose à la technique, mais je prends des notes par respect pour l’inventivité dont je suis le témoin. L’énergie créée par la rencontre entre le soleil et les miroirs est transmise à une huile synthétique, le fluide caloporteur, lequel est porté à une température de 400° C pour parvenir à d’énormes réservoirs de sel fondu, dont la température est aussi élevée, voire plus. J’ai compris que ces réservoirs de sel fondu représentent le grand progrès technologique. L’énergie solaire peut être ainsi conservée et continuer à produire du courant même après la tombée de la nuit, on moment où on allume les lumières dans les villes.

Ce n’est pas par leur hauteur que les rangées de miroirs de Noor 1 et 2 nous impressionnent. Pourtant, ils ont l’air gigantesques dans leurs supports d’acier, même si on les compare aux gros camions qui se déplacent entre eux sur le sol de l’énorme chantier. Les dimensions sont imposantes. Mais il est encore plus stupéfiant de se dire que ces miroirs, qui pèsent des milliers de tonnes, sont photosensibles, et que leurs mouvements sont dictés par la moindre variation dans une chose aussi impalpable que l’angle d’incidence des rayons solaires.