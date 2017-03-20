C’est dans la splendeur des innovations architecturales de Michel-Ange au Palazzo dei Conservatori sur le Capitole que les représentants de six pays européens ont signé le traité de Rome le 25 mars 1957. Aux dires d’un historien, ce traité, qui incluait les articles fondateurs de la Banque européenne d’investissement, n’était qu’une « déclaration de bonnes intentions pour l’avenir ». Pendant deux semaines, nous allons publier une série d’histoires pour célébrer le soixantième anniversaire du traité : une pour chaque décennie de l’existence de la BEI. Ces histoires racontent comment la BEI a contribué à traduire de bonnes intentions en réalités concrètes.

Téléchargez le livre, disponible aux formats PDF et epub.

Commençons cette histoire des six décennies de Banque européenne d’investissement par un projet qui a vu le jour voici 2 200 ans et qui n’a finalement abouti qu’au cours de ces dix dernières années.

Le franchissement de l’Apennin tosco-émilien, entre les villes de Florence et Bologne, a toujours été une expédition périlleuse. Les crêtes montagneuses ont façonné l’histoire de l’Italie... et le tracé du réseau routier du pays. Elles ont freiné la progression d’Hannibal, le général carthaginois, dont les troupes ont rencontré de terribles difficultés dans les marais de l’Arno, lors de la traversée des Apennins, avant d’atteindre Pistoia et Fiesole en 217 avant J.-C. Il faudrait attendre 189 avant J.-C. pour voir prendre forme les premières tentatives de création d’une vraie route reliant les régions situées au nord et au sud des Apennins, avec la « Flaminia Minor », construite sur l’ordre du consul romain Gaius Flaminius. C’était un itinéraire à usage militaire qui allait de Claternae, près de Bologne, à Arezzo, au sud de Florence. Flaminius voulait disposer d’un moyen de communication rapide pour contrôler les territoires d’Émilie et de Romagne, récemment conquis par Rome.

La contribution du consul n’acquit cependant jamais le statut des autres voies consulaires, les autoroutes de l’époque romaine. Sans doute était-ce dû aux problèmes rencontrés à haute altitude par les voyageurs, au moment de franchir les Apennins. De fait, cette voie romaine n’apparaissait déjà plus dans la Tabula Peutingeriana, une ancienne carte dessinée en 360 après J.-C. afin de représenter toutes les routes militaires de l’Empire romain, avec des détails sur les haltes, les distances par rapport aux villes et les cours d’eau. L’absence de la Flaminia Minor indique que la route n’était plus en usage.

Ce n’est qu’à la fin des années 50 et au début des années 60 du siècle dernier que le projet d’Autostrada del Sole fit passer par les Apennins une liaison autoroutière entre Bologne et Florence. L’A1 ouvrait une perspective économique vitale à l’Italie, un pays bordé de toute part par les formidables frontières naturelles que constituent les Alpes, les Apennins et la mer. L’autoroute reliait Milan à Naples, en passant par Rome et Florence. Le Premier ministre Aldo Moro l’inaugura officiellement en 1964. À cette date, la Banque européenne d’investissement s’employait déjà à financer des liaisons et autres grands axes destinés à étoffer l’A1. Ces routes avaient une importance majeure dans les premières années de la BEI. Elles visaient à rattacher l’Italie au reste de l’Europe en passant à travers les Alpes et à relier le sud du pays, économiquement moins développé, au nord de la péninsule et, partant, aux pays plus prospères par-delà la frontière italienne. « La BEI a véritablement relié l’Italie au reste de l’Europe et a joué un rôle dans le développement du pays », raconte Antonino Giuffrida, ingénieur principal à la division « Routes stratégiques » de la Banque, qui a pris part aux travaux d’étude et d’instruction de quantité d’autres projets routiers et autoroutiers italiens plus récents, financés par la BEI.

Ça roule dans le Mezzogiorno

Dès sa fondation, la BEI a uni ses efforts à ceux des institutions italiennes chargées du développement économique du pays. Le système mis en place peu après l’entrée en application du traité de Rome faisait transiter tous les fonds de la BEI destinés à l’Italie par des intermédiaires comme la Cassa per il Mezzogiorno et d’autres institutions spécialisées dans le financement à long terme, comme l’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale. Il s’agissait, dans tous les cas, de grandes institutions financières publiques italiennes. À cette même époque, les premiers présidents de la BEI – Pietro Campilli, qui a exercé son mandat de février 1958 à mai 1959, et Paride Formentini, qui est resté jusqu’en 1970 – étaient tous deux des Italiens. Ils soutenaient l’idée selon laquelle la prospérité de l’Europe, en général, devait passer par une relance économique de ses régions les plus pauvres.

De 1959 à 1972, plus de 60 % des prêts de la BEI aux États membres ont été accordés à l’Italie, et en particulier au Mezzogiorno. Parmi ceux-ci, 43 % ont été dévolus à des projets d’infrastructure. Si certaines entreprises du sud de l’Italie, dont des usines chimiques et même une brasserie à Tarente, ont pu bénéficier de prêts de la BEI, les liaisons routières avec les marchés du nord du pays revêtaient une importance vitale pour la prospérité de tous les autres projets. C’est pourquoi la BEI a financé la construction de 475 kilomètres de routes desservant l’Italie du Sud au cours de cette période, notamment :

la route nationale de l’Adriatique descendant du Nord vers les Pouilles ;

un axe traversant les Apennins pour relier les côtes tyrrhénienne et adriatique ;

deux autoroutes en Sicile reliant Messine à Patti et à Catane.

Partout ailleurs en Italie, la Banque a financé d’autres grands axes routiers durant les années 60 :

une importante section d’autoroute franchissant le col du Brenner ;

l’autoroute entre Quincinetto et Aoste dans la Vallée d’Aoste ;

une autoroute et le tunnel du Gran Sasso dans les Abruzzes ;

l’Autostrada dei Fiori entre San Remo et la frontière française.

Les fonds alloués par la BEI à l’appui d’une série d’autres infrastructures dans le sud de l’Italie ont notamment contribué à financer les travaux de la compagnie de téléphone SIP visant à étendre et moderniser le réseau de télécommunications. La Banque a prêté des montants correspondant à 30 % du coût total de cinq centrales électriques à Mercure, Taloro, Gallo, Brindisi et Salerne, destinées à couvrir 10 % des besoins en électricité du Mezzogiorno. Entre 1963 et la fin de la décennie, les régions du sud de l’Italie qui ont bénéficié de la plus grande partie du financement de la BEI ont vu leurs niveaux de productivité augmenter sensiblement, dans le cas de la Sicile et des Pouilles, par exemple, voire doubler, comme en Sardaigne.

Un combat contre les forces de la nature

Tous ces grands projets n’ont pas suffi à tarir l’action de la BEI en faveur des routes italiennes. Il faut dire que les cols des Apennins sont si élevés – jusqu’à 917 mètres au-dessus du niveau de la mer – que l’A1 a conservé, pendant des décennies, des côtes raides et sinueuses sur la section Bologne-Florence. La circulation s’en trouvait ralentie et les accidents étaient nombreux. Vers la fin de la dernière décennie, ce tronçon d’autoroute accueillait deux fois plus de trafic que ce pour quoi il avait été conçu à l’origine. Il enregistrait l’un des taux d’accidents les plus élevés d’Italie, avec plus de 2 000 accidents de la route survenus au cours des dix ans écoulés.

La BEI a financé plusieurs opérations visant à construire la Variante di Valico, une nouvelle autoroute qui devait s’inscrire dans un réseau amélioré. Celle-ci a été conçue pour supporter quatre fois plus de trafic que la précédente A1, avec des pentes moins raides, des virages plus larges et des systèmes modernes de contrôle du trafic et de sécurité routière. Le nouvel axe passe environ 225 mètres plus bas que la précédente A1. Au lieu de gravir les versants, il les traverse. Le tronçon d’autoroute compte 44 tunnels et plus de 40 viaducs et ponts.

« L’exécution de ce projet a été un véritable combat contre les forces de la nature », explique M. Giuffrida, qui a fait partie de l’équipe de la BEI chargée d’étudier le projet. « D’un point de vue géologique, la nouvelle autoroute traversait l’une des zones les plus complexes d’Europe. » Le sol contenait des gaz explosifs, sans parler des eaux de surface et souterraines. La région est sujette à une forte activité sismique et présente le niveau de risque de glissements de terrains le plus élevé d’Italie. C’est pourquoi les ponts reposent sur des fondations de plus de 30 mètres de profondeur et tous les viaducs sont équipés de dispositifs d’isolation sismique spéciaux pour réduire le plus possible les mouvements des structures en cas de tremblement de terre.