Un brillant avenir

Ces dernières années, le secteur mondial des énergies renouvelables a connu une croissance prodigieuse. Les capacités de production d’électricité à base d’énergies renouvelables ont augmenté de 4 % par an depuis 2000, soit deux fois plus vite que la demande énergétique.
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Aujourd’hui, on peut brosser un tableau des énergies renouvelables plein d’ombre et de lumière.
D’une part, la chute des coûts et la mise en place de politiques déterminées favorisent le déploiement rapide des énergies solaire et éolienne dans le monde entier. Alors que le monde délaisse progressivement les combustibles fossiles, l’énergie solaire représente l’un des rares éléments prometteurs dans le paysage des technologies liées aux sources d’énergie propre.
D’autre part, les énergies renouvelables ne représentent qu’une partie de la consommation énergétique mondiale. Dans le secteur de l’électricité, elles rivalisent encore avec les centrales à combustibles fossiles, tandis que dans les secteurs de la production de chaleur et des transports (consommateurs de 80 % de l’énergie), les énergies renouvelables ne jouent encore qu’un rôle relativement marginal.
Il existe un potentiel considérable de renforcement du rôle de ces énergies : le recours aux biocarburants peut être augmenté dans les transports, alors que la bioénergie et les énergies héliothermique et géothermique peuvent davantage contribuer à chauffer les immeubles et les bâtiments industriels. Une électrification accrue, couplée à une augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable, sont des mesures essentielles pour aboutir à la décarbonisation.
Cependant, pour concrétiser ce potentiel, il faut s’appuyer sur des politiques et des activités de recherche et d’innovation résolues, ainsi que sur des investissements solides. Ce n’est qu’à ce prix que les énergies renouvelables pourront contribuer à la réduction des émissions exigée par l’accord de Paris sur le climat et à la réalisation des Objectifs de développement durable, qui visent à garantir l’accès de tous à une énergie abordable et fiable.
Énergies renouvelables : une croissance extraordinaire
Commençons par les bonnes nouvelles. Ces dernières années, le secteur mondial des énergies renouvelables a connu une croissance prodigieuse. Les capacités de production d’électricité [1] à base d’énergies renouvelables ont augmenté de 4 % par an depuis 2000, soit deux fois plus vite que la demande énergétique.
La production d’énergie éolienne en mer [2] a également affiché une forte hausse – 23 % en 2017. S’agissant des capacités de production dans ce secteur, ce sont la Chine, l’Allemagne et le Royaume-Uni qui naviguent en tête. L’Union européenne a ajouté 11,5 gigawatts supplémentaires – un chiffre record – à ses capacités de production d’énergie éolienne terrestre. [3] En outre, au niveau mondial, la production d’électricité d’origine éolienne terrestre a confirmé sa progression, notamment en 2017 qui a été une année très venteuse.
L’énergie hydroélectrique reste la source d’électricité d’origine renouvelable la plus répandue et sa production a augmenté de 2 % en 2017, selon des estimations, alors même que l’augmentation de la puissance a été inférieure aux années précédentes. La progression de la bioénergie et de l’énergie géothermique a également marqué le pas car les investisseurs se sont concentrés sur des sources d’énergie plus fiables et plus rentables.
La chute impressionnante des coûts est l’une des raisons qui explique l’avancée rapide des énergies éolienne et solaire. Par exemple, s’agissant des centrales solaires à grande échelle, les coûts ont chuté de 70 % depuis 2010. Cette réduction s’explique par les avancées technologiques réalisées (par exemple des gains d’efficacité dans le photovoltaïque et l’installation de plus grosses turbines éoliennes) mais également grâce à la mise en place d’enchères concurrentielles.
En effet, un nombre croissant d’États ont introduit des adjudications auprès de sociétés privées qui pratiquent une tarification plus attrayante et contrôlent les volumes. En 2017, de nouveaux marchés représentant quelque 24 gigawatts de production d’énergie à partir de sources renouvelables ont été adjugés dans le cadre d’enchères dans 20 pays, les technologies solaire et éolienne en représentant plus de 95 %.
La plupart des investissements dans les énergies renouvelables étant réalisés en faveur du solaire et de l’éolien, la contribution de ces technologies à la capacité de production totale d’électricité augmentera, mais il ne faut pas oublier que l’énergie d’origine éolienne et solaire varie selon l’heure et les conditions météorologiques, à la différence de celle issue des centrales à combustibles fossiles.
Défis à venir
D’ici 2022, le Danemark devrait devenir le numéro un mondial, avec presque 70 % de son électricité produite à partir de sources renouvelables intermittentes [4] – solaires et éoliennes. Dans certains pays européens (Irlande, Allemagne et Royaume-Uni), la part de l’éolien et du solaire dans la production totale d’énergie dépassera les 25 %. En Chine, en Inde et au Brésil, la part de la production issue de sources intermittentes devrait doubler pour atteindre plus de 10 % dans tout juste cinq ans.
Il reste encore beaucoup à faire
Passons maintenant aux mauvaises nouvelles : certains secteurs, en matière d’énergies renouvelables, accusent encore un retard et sont souvent ignorés dans les discussions publiques. Dans les secteurs du chauffage et des transports, le rôle des énergies renouvelables est bien moins développé, ces dernières ne couvrant que 10 % de la demande de chauffage dans les bâtiments et l’industrie (sans compter l’utilisation traditionnelle de la biomasse) et 3 % pour ce qui concerne les transports. Selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie intitulé « Suivi des progrès en matière d’énergie propre » (Tracking Clean Energy Progress) (2018), l’analyse la plus complète et actuelle de la transition vers une énergie propre, les secteurs du transport, du refroidissement et du chauffage ne sont pas encore prêts à atteindre les objectifs à long terme relatifs au climat, à l’accès à l’énergie et à la pollution atmosphérique.
Des actions supplémentaires s’imposent
Même si des progrès satisfaisants ont été accomplis, des actions supplémentaires s’imposent si le monde veut atteindre l’accès universel à l’énergie, limiter les effets des changements climatiques, réduire la pollution atmosphérique et renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. La voie à suivre pour réaliser ces objectifs interdépendants est décrite dans le scénario de développement durable de l’Agence internationale de l’énergie.
Les observations, interprétations et conclusions exposées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la Banque européenne d’investissement.
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© Banque européenne d'investissement 2018
Photos: © Getty Images, © Vestas Wind Systems A.S., © Peter OTTO - CG Eyedream. Tous droits réservés
Notes
[1] La capacité de production d’électricité représente la quantité d’électricité pouvant être stockée dans une batterie.
[2] L’énergie éolienne en mer ou l’éolien marin se réfère à l’utilisation de parcs éoliens, généralement construits dans l’océan sur la plateforme continentale, pour utiliser l’énergie du vent afin de produire de l’électricité (Wikipédia).
[3] Les centrales électriques éoliennes terrestres sont installées sur la terre ferme.
[4] Les sources d’énergie renouvelables intermittentes sont des sources d’énergie renouvelables qui ne peuvent pas être raccordées au réseau en raison de leurs fluctuations (l’éolien et le solaire, par exemple), par opposition aux sources d’énergie renouvelables contrôlables, telles que l’hydroélectricité ou la biomasse, ou à une source relativement constante, telle que l’énergie géothermique ou l’hydroélectricité au fil de l’eau (Wikipédia).
[5] Un réseau électrique est un réseau interconnecté destiné à acheminer de l’électricité depuis des centres de production vers les consommateurs. Il est constitué de :
- générateurs qui fabriquent de la puissance électrique ;
- lignes de transport haute tension qui transportent l’électricité depuis des sources distantes vers des centres de demande ;
- lignes de distribution qui raccordent les clients individuels (Wikipédia).