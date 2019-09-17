Description

Le logement est un besoin humain élémentaire. La Banque européenne d’investissement élabore des outils financiers de pointe pour y répondre. Les prêts pour le financement de logements sociaux et intermédiaires constituent une composante majeure de l’enveloppe de 150 milliards d’EUR que la banque de l’UE a consacrée à l’appui de programmes d’aménagement urbain au cours des sept dernières années et du soutien qu'elle apporte à la politique urbaine de l’UE. Cette brochure présente les objectifs de la Banque européenne d’investissement en matière de logements sociaux et intermédiaires, qu’il s’agisse de contribuer à lutter contre la crise du logement dans de nombreuses villes ou contre les changements climatiques grâce à des projets visant l’efficacité énergétique ; on y apprend aussi quels types de logement sont admissibles. Cette publication raconte aussi l’histoire de gens dont les vies ont été transformées par les investissements de la BEI.