Description

En novembre 2014, la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont créé le Plan d’investissement pour l’Europe, une initiative destinée à enrayer l’atonie de l’économie, séquelle de la crise financière de 2008. L’objectif est de relancer l’investissement, de restaurer la compétitivité et, partant, de stimuler la croissance et la création d’emplois.

Elle permettra au Groupe BEI de soutenir l’économie européenne à hauteur de quelque 100 milliards d’EUR en sus de l’activité de base de la Banque.

Le Groupe BEI n’étant jamais le seul investisseur dans un projet, chaque euro apporté par la BEI permettra de mobiliser des investissements de tiers d’un montant plusieurs fois supérieur. Le fait d’attirer ainsi d’autres investisseurs se traduit en anglais par crowding in.

Au départ prévu pour mobiliser 315 milliards d’EUR d’investissements additionnels sur une période de 3 ans, le FEIS a vu sa durée prolongée à la fin de 2017 et a maintenant pour objectif de mobiliser 500 milliards d’EUR d’ici la fin de 2020. Cela sera possible grâce à une garantie de l’UE d’un montant de 26 milliards d’EUR, que la BEI prévoit de compléter par une affectation de 7,5 milliards d’EUR sur ses ressources propres.Cette nouvelle enveloppe totale de 33,5 milliards d’EUR servira à mobiliser davantage d’investissements, et ce de deux façons: