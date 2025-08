Description

Enseignements tirés de l'enquête sur les entreprises

Dans la région MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord), il est essentiel que le secteur privé se développe et soit dynamique pour qu'il engendre la croissance inclusive qui est nécessaire pour répondre aux besoins et aux aspirations des populations. Cependant, pour créer un environnement propice au développement du secteur privé, il faut comprendre en profondeur les principales forces motrices de la performance des entreprises et les défis majeurs qu’elles doivent relever.

À cette fin, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque mondiale ont conjugué leurs efforts pour aboutir à une vision commune des contraintes auxquelles le secteur privé est confronté dans la région. « Quels sont les obstacles au développement du secteur privé dans la région MOAN ? Enseignements tirés de l'enquête sur les entreprises » est un rapport conjoint qui présente cette vision.

Ce rapport est basé sur l’enquête sur les entreprises de la région MOAN qui a été réalisée conjointement sur le terrain par la BERD, la BEI et la Banque mondiale, en 2013 et en 2014, au sein de huit pays de la région : Cisjordanie et Gaza, Djibouti, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Yémen. Cette enquête fournit des informations détaillées sur plus de 6 000 sociétés privées, dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services et se penche sur des sujets tels que l’accès aux financements, l’emploi et les compétences, les échanges commerciaux, l'innovation et la compétitivité ainsi que sur les entraves plus générales à la bonne marche des entreprises. Les personnes intéressées peuvent se procurer les données originales sur demande pour en faire une analyse plus détaillée.