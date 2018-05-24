Description

Cette fiche d’information décrit les modalités et les conditions, les critères d’admissibilité et les avantages du nouveau prêt-programme en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie.

Cette nouvelle initiative de financement, garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques au titre du Plan d’investissement pour l’Europe (« plan Juncker »), cible des investissements entrepris par des coopératives et des entreprises privées des secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie.