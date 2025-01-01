Le Réseau européen de recherche sur l’investissement (ENRI) a pour objectif d’améliorer la compréhension de la dynamique, des moteurs et des freins de l’activité d’investissement en Europe, afin d’éclairer les politiques d’investissement.

Le réseau ENRI y parvient en constituant une plateforme de partage de résultats de recherche et de données relatives aux investissements en Europe, ainsi que de débats, en encourageant et facilitant la collaboration. Ce réseau réunit des chercheurs, des praticiens et des économistes issus de grandes institutions internationales et nationales de toute l’Europe et du reste du monde.

Les conférences organisées deux fois par an à la BEI sont l’axe essentiel des activités du réseau ENRI, lancé en automne 2017. Aujourd’hui, ENRI est un réseau informel qui réunit des participants issus d’institutions internationales et de l’UE ainsi que des banques centrales des États membres. La BEI assure actuellement le secrétariat du réseau.