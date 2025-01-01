Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Conseil consultatif sur le climat et l’environnement

Des orientations pour l’action du Groupe Banque européenne d’investissement en matière de climat et d’environnement

Une boussole pour l’action environnementale

Le Conseil consultatif sur le climat et l’environnement réunit des figures de proue issues d’organisations internationales, d’universités, d’organismes sans but lucratif et d’entreprises industrielles pour des échanges de vues sur des questions liées aux changements climatiques et à la durabilité environnementale. Il aide à orienter les actions de la Banque européenne d’investissement à l’appui du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris.

Nos membres

Les membres du Conseil consultatif sur le climat et l’environnement

CEAC chairwoman Christine Lagarde
Christine
Lagarde
(présidente)

Présidente de la Banque centrale européenne

CEAC member Jos Delbeke
Jos
Delbeke

Professeur à l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence et à l’Université catholique de Leuven (KUL)

CEAC member Connie Hedegaard
Connie
Hedegaard

Présidente du conseil d’administration de la Fondation KR et ancienne commissaire européenne à l’action pour le climat

CEAC member Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann
Heinz
Jörg
Fuhrmann

Membre du conseil de surveillance de quatre entreprises industrielles européennes, et président de deux d’entre elles

CEAC member Marcin Korolec
Marcin
Korolec

Ancien président de la COP19 et ancien ministre polonais de l’environnement

CEAC member Musonda Mumba
Musonda
Mumba

Secrétaire générale de la Convention de Ramsar sur les zones humides

CEAC member Damilola Ogunbiyi
Damilola
Ogunbiyi

Directrice générale et représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour l’initiative « Énergie durable pour tous » 

CEAC member Dr. Bertrand Piccard
Bertrand
Piccard

Président de la Fondation Solar Impulse

CEAC member Professor Dr. Johan Rockström
Johan
Rockström

Directeur de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK)

CEAC member Francesco Starace
Francesco
Starace

Associé chez EQT et ancien PDG du groupe Enel

CEAC member Helena Viñes Fiestas
Helena
Viñes
Fiestas

Présidente de la plateforme de l’UE sur la finance durable

À LA UNE

Une feuille de route pour un avenir plus vert

Le Conseil consultatif sur le climat et l’environnement a principalement pour but de veiller à ce que le Groupe BEI atteigne les objectifs qu’il s’est fixés dans sa Feuille de route de la banque du climat pour la période 2021-2025.

En savoir plus  

