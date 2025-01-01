Une boussole pour l’action environnementale
Le Conseil consultatif sur le climat et l’environnement réunit des figures de proue issues d’organisations internationales, d’universités, d’organismes sans but lucratif et d’entreprises industrielles pour des échanges de vues sur des questions liées aux changements climatiques et à la durabilité environnementale. Il aide à orienter les actions de la Banque européenne d’investissement à l’appui du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris.
Nos membres
Les membres du Conseil consultatif sur le climat et l’environnement
Christine
Lagarde
(présidente)
Présidente de la Banque centrale européenne
Jos
Delbeke
Professeur à l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence et à l’Université catholique de Leuven (KUL)
Connie
Hedegaard
Présidente du conseil d’administration de la Fondation KR et ancienne commissaire européenne à l’action pour le climat
Heinz
Jörg
Fuhrmann
Membre du conseil de surveillance de quatre entreprises industrielles européennes, et président de deux d’entre elles
Marcin
Korolec
Ancien président de la COP19 et ancien ministre polonais de l’environnement
Musonda
Mumba
Secrétaire générale de la Convention de Ramsar sur les zones humides
Damilola
Ogunbiyi
Directrice générale et représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour l’initiative « Énergie durable pour tous »
Bertrand
Piccard
Président de la Fondation Solar Impulse
Johan
Rockström
Directeur de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK)
Francesco
Starace
Associé chez EQT et ancien PDG du groupe Enel
Helena
Viñes
Fiestas
Présidente de la plateforme de l’UE sur la finance durable
Ressources utiles
Découvrez les politiques de la Banque européenne d’investissement en matière de climat et d’environnement.