Les quatre axes de notre contribution à l’union des marchés des capitaux

Élargir l’initiative Champions technologiques européens

L’initiative Champions technologiques européens de la Banque européenne d’investissement a été lancée par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, notre filiale qui se consacre à la promotion des petites et moyennes entreprises. Elle consiste en un fonds de fonds innovant qui utilise des ressources publiques pour acheminer les capitaux vers de grands fonds de capital-risque. L’objectif est de financer des entreprises européennes en expansion au moyen de capitaux européens, de sorte que nos innovateurs et entrepreneurs n’aient plus à céder leurs activités à des investisseurs des États-Unis, de Chine ou d’ailleurs, à cause d’un manque d’investissements européens.

Tirer parti de notre solide expérience en titrisation pour lancer une plateforme paneuropéenne de titrisation.

Les changements climatiques nécessitent des investissements massifs dans les domaines du renouvellement urbain, de l’efficacité énergétique, ou encore de la rénovation des bâtiments. La titrisation – notamment la titrisation verte – pourrait contribuer au financement de projets durables et créer de nouveaux actifs attrayants pour les investisseurs, à l’appui de la transition écologique de l’Union européenne.

Faciliter la croissance des émissions d’obligations numériques en utilisant les chaînes de blocs dans toute l’Europe.

L’objectif est d’améliorer l’accès aux financements pour les petites entreprises, qui dépendent actuellement principalement des prêts bancaires. Le Groupe BEI est à l’avant-garde du marché des obligations numériques. Depuis 2021, nous nous sommes tournés vers les marchés des capitaux avec plusieurs obligations vertes libellées en différentes devises. Pour nous, la collaboration avec la Banque centrale européenne et d’autres acteurs présente un potentiel stratégique en vue de l’évaluation du projet de création d’un euro numérique. Nous avons également finalisé notre participation aux travaux exploratoires de l’Eurosystème pour le règlement en monnaie de banque centrale de gros, de manière à définir l’avenir des marchés des capitaux européens par un recours à la technologie avancée des registres distribués.

Un marché des obligations vertes normalisé au sein de l’Union européenne.