EB SERBIA SOCIAL IMPACT INCENTIVE LOAN

Référence: 20240507
Date de publication: 5 décembre 2024

Promoteur – Intermédiaire Financier

ERSTE BANK AD NOVI SAD

Lieu

Description

The operation consists in a blended facility with Erste Bank AD Novi Sad to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Serbia to foster gender equality and social inclusion.

Objectifs

The aim is to address the sub-optimal financing situation of the final beneficiaries as well as incentivise their socially-inclusive practices in the areas of gender equality, youth employment and social inclusion.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 11 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 9/09/2025

10 janvier 2025
9 septembre 2025

