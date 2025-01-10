EB SERBIA SOCIAL IMPACT INCENTIVE LOAN

Date de publication: 5 décembre 2024
Promoteur – Intermédiaire FinancierERSTE BANK AD NOVI SAD
Lieu
Description
The operation consists in a blended facility with Erste Bank AD Novi Sad to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Serbia to foster gender equality and social inclusion.
Objectifs
The aim is to address the sub-optimal financing situation of the final beneficiaries as well as incentivise their socially-inclusive practices in the areas of gender equality, youth employment and social inclusion.
Secteur(s)
- Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 11 million
Coût total (montant approximatif)
not applicable
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
Signé - 9/09/2025
