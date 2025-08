FINANCE BRUSSELS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Référence: 20240240

Date de publication: 4 septembre 2024

Promoteur – Intermédiaire Financier

Lieu

Description

FINANCE&INVEST.BRUSSELS

Financing to support small and medium-sized businesses (SMEs) and mid-caps in the Region of Brussels.

Objectifs

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.

Secteur(s)

Lignes de crédit - Lignes de crédit

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 50 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 30/07/2025