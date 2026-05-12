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SABADELL LOAN SMES & MIDCAPS VII

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 275 000 000 €
Lignes de crédit : 275 000 000 €
Date(s) de signature
26/05/2026 : 35 000 000 €
26/05/2026 : 240 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : le Groupe BEI et Banco Sabadell mobilisent 1,879 milliard d’euros de financement à l’appui des PME et des entreprises de taille intermédiaire
Projet apparenté
PAN-EUROPEAN SECURITISATION LENDING ENVELOPE

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2026
Statut
Référence
Signé | 26/05/2026
20250802
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SABADELL LOAN SMES & MIDCAPS VII
BANCO DE SABADELL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 322 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation is structured as multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to support projects carried out by small and medium sized-enterprises (SMEs) and Mid-Caps in Spain.

The aim is to support the target beneficiaries in Spain. At least 70% of the loan will be allocated to SMEs investments. In addition, this operation will ensure the deployment to the economy of a sizeable component of around 20% of the overall amount to projects in the security and defence sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
12 mai 2026
26 mai 2026
Projets associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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