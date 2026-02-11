Recherche FR menu
 
Le Groupe BEI est très attaché à l’égalité de genre, un moteur d’activité essentiel. À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous réaffirmons notre engagement à investir dans des projets et des initiatives qui promeuvent l’autonomisation et le perfectionnement professionnel des femmes.

Pour en savoir plus sur l’égalité entre les sexes  
BIGBANK ENHANCED SUPPORT FOR MICRO-SMES

Signature(s)

Montant
115 273 111,6 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 6 102 694,14 €
Estonie : 41 362 704,75 €
Lituanie : 67 807 712,71 €
Lignes de crédit : 115 273 111,6 €
Date(s) de signature
25/02/2026 : 1 223 319,1 €
25/02/2026 : 4 879 375,04 €
25/02/2026 : 8 291 385 €
25/02/2026 : 13 592 434,44 €
25/02/2026 : 33 071 319,75 €
25/02/2026 : 54 215 278,27 €
Fiche récapitulative

Date de publication
6 mars 2026
Statut
Référence
Signé | 25/02/2026
20250642
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BIGBANK ENHANCED SUPPORT FOR MICRO-SMES
BIGBANK AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation involves a guarantee (synthetic securitisation) on an existing portfolio of consumer and/or SME loans and leases, aimed at supporting the financial intermediary's lending activities in the Baltics (Estonia, Latvia, Lithuania). This marks not only EIB's first operation with the Promoter, but also their first securitisation. In an innovative manner, the transaction features assets from four different Member States (Finland and the three Baltic States) within the guaranteed pool. Furthermore, the operation will support the development of cohesion regions in the three Baltic States and will focus on financing micro-SMEs.

Financing of small/medium projects carried out by Small and Medium sized enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary's capacity, systems and processes will be assessed for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
11 février 2026
25 février 2026
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

