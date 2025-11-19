Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 25 000 000 €
Santé : 1 000 000 €
Transports : 3 750 000 €
Éducation : 6 000 000 €
Aménagement urbain : 14 250 000 €
Date(s) de signature
25/11/2025 : 1 000 000 €
25/11/2025 : 3 750 000 €
25/11/2025 : 6 000 000 €
25/11/2025 : 14 250 000 €
Fiche technique
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Fiche récapitulative
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
22/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
28 août 2025
Statut
Référence
Signé | 25/11/2025
20250256
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 52 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the rehabilitation and energy efficiency improvements of public buildings (secondary schools, social services, health care), reconstruction of regional transport infrastructure (roads and bridges) and upgrading of urban greenery and parks in the Bratislava region.

The investments supported by EIB contribute to reducing greenhouse gas emissions and enhancing quality of life in Bratislava region by improving energy efficiency performance of public buildings and modernising public infrastructure in education, health care, regional transport and green areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB allocates its funds exclusively to eligible projects that are environmentally sustainable. All projects shall comply with EU environmental legislation as well as with the principles and standards of the EIB Group Environmental and Social Policy. The project will contribute to climate action and environmental sustainability objectives. Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group environmental and social policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive2009/147/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and EU Directive on Energy Performance of Buildings will be checked during appraisal.

The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
19 novembre 2025
25 novembre 2025
22/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Fiche récapitulative
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Fiche technique
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Date de publication
22 Nov 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251945680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250256
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
22/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Fiche récapitulative
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Fiche technique
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

