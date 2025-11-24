Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)

Signature(s)

Montant
22 400 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 22 400 000 €
Industrie : 22 400 000 €
Date(s) de signature
30/01/2026 : 22 400 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2025
Statut
Référence
Signé | 30/01/2026
20250172
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)
HONEXT MATERIAL SL,WEPA CIRCLE GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
EUR 59 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of a first of a kind manufacturing facility of circular fibreboards using 100% recycled cellulose fibres at a brownfield site in Kriebstein (Germany).

The aim is to contribute to the circularity in the construction industry by manufacturing non-toxic, recyclable boards by upcycling industrial fibres streams into a circular building material. The company has developed proprietary, patented technology that transforms industrial fibre waste into high-performance, fire-retardant, lightweight fibreboards. The innovative fibreboards will be composed 100% of recycled fibres, thereby eliminating the need for virgin wood materials. The production process uses biotechnology to create natural bonds between the cellulose fibres and benefits from higher energy efficiency in the drying process, comparable to state-of-the-art Medium Density Fibreboard (MDF) production. The company's fibreboards can be recycled at the end of their life cycle, contributing to a closed-loop production model, and are expected to have a negative carbon footprint.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
24 novembre 2025
30 janvier 2026
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)
Date de publication
26 Nov 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249561899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250172
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
