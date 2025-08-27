Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pakistan : 60 000 000 €
Eau, assainissement : 60 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2025 : 60 000 000 €
Fiche technique
KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Fiche récapitulative
KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
09/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2025
Statut
Référence
Signé | 17/12/2025
20240752
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
KARACHI WATER AND SEWERAGE CORPORATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 70 million (EUR 60 million)
USD 191 million (EUR 165 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance the rehabilitation and construction of water treatment facilities in Karachi to increase safe water supply and improve water security.

The aim is to rehabilitate and modernise water treatment facilities in Karachi to significantly enhance the city's water supply and improve water security for its rapidly growing population, as per the strategic objectives of the Sindh Water Policy 2023 and the Sindh WASH Sector Development Plan 2016-2026. The project also contributes to achieve several Sustainable Development Goals (1, 3, 6, 11, 13).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter shall implement and operate the investments in conformity with national laws, as well as the EIB's environmental and social standards. The project intends to bring environmental benefits by reducing greenhouse gas emissions through the installation of more efficient equipment as well as by improving drinking water quantity and quality. This will also improve public health and climate change adaptation due to better availability and security of water supply. Most of the schemes to be financed under the investment loan are expected to have limited environmental and social impacts. However, some of the investments may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending the EIA Directive 2011/92/EU) if located in the EU, requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. Where a formal EIA is required (or would be required, were the project located in the EU), a copy of the Environmental & Social Impact Study or the Non-Technical Summary (NTS) or equivalent document will be provided to the Bank, and published on its website. The promoter will also be required to verify that none of the schemes submitted for EIB financing have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. Additionally, such schemes should comply with the EIB's environmental and social standards. The principles of relevant EU Directives will be also verified at appraisal. The project will contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular to climate mitigation, climate adaptation, sustainable use of water resources.

The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
27 août 2025
17 décembre 2025
09/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Fiche récapitulative
KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Fiche technique
KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KARACHI WATER INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Date de publication
9 Sep 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246748836
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240752
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pakistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
