CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING

The Project is expected to provide new housing units for rent for low and moderate income households, including key workers from caring professions, responding to the current housing affordability crisis in Prague. The overall environmental and social impact of the Project is expected to be positive, with good energy efficiency standards and notable social externalities.





It will contribute to social inclusion and will improve the social mix. More widely, the Project is expected to contribute to inclusive urban development with improvements to the quality and attractiveness of the built environment including climate action measures. High energy efficiency standards will also lead to lower operating costs and energy bills for the income tenants.