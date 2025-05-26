République tchèque : la BEI soutient le premier projet de logements abordables pour le personnel de la fonction publique à Prague

EIB

La BEI et Česká spořitelna s’associent dans le cadre du premier projet de logements abordables en Tchéquie pour soutenir la construction de plus de 700 appartements dans quatre quartiers de Prague.

Les employés de la fonction publique bénéficieront de nouveaux logements qui respecteront des normes élevées en matière d’efficacité énergétique garantissant une durabilité et une diminution de la facture énergétique pour les locataires.

Il s’agit d’une initiative novatrice en Tchéquie visant à atténuer la crise du logement et à stimuler la revitalisation urbaine.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à la banque tchèque Česká spořitelna pour accroître le parc d’habitations abordables à Prague, marquant ainsi une initiative de logement unique en son genre dans le pays. La BEI financera une partie du projet qui porte sur la construction, dans la capitale, de plus de 700 appartements destinés aux membres du personnel de la fonction publique.

La BEI accorde à Česká spořitelna un prêt de 60 millions d’euros au maximum, soit près d’un tiers du coût total du projet qui s’élève à 187,5 millions d’euros. Le crédit de la BEI et le financement du solde restant par DBČS, une filiale de Česká spořitelna, serviront à financer la construction de logements.

Plus de 700 nouveaux appartements devraient être construits dans quatre quartiers de Prague et être accessibles aux employés de la fonction publique dans le courant de 2025 et au début de 2026.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Nous sommes ravis de lancer ce projet de logements abordables en République tchèque, qui améliorera grandement les infrastructures des services publics de Prague. Cette initiative contribuera à l’inclusion sociale et à la revitalisation urbaine dans le pays. »

L’agglomération de Prague compte environ 1,35 million d’habitants, ce qui représente quelque 13 % de la population tchèque. À l’instar d’autres villes en Europe, Prague est confrontée à une crise du logement. Le projet soutenu par la BEI dans la capitale tchèque cible spécifiquement des catégories clés de personnel du secteur public, notamment celles travaillant dans les domaines des soins infirmiers, de l’enseignement, des forces de l’ordre et de la gestion de l’administration.

Ces catégories de personnel sont essentielles au bon fonctionnement des services publics et ont souvent du mal à payer un loyer au prix du marché ou à accéder à la propriété.

La filiale DBČS (Dostupné bydlení České spořitelny), qui est spécialisée dans le logement abordable, gérera le projet. En plus d’être plus abordables, les nouvelles habitations seront durables sur le plan environnemental grâce à l’application de normes d’efficacité énergétique qui réduisent la consommation d’énergie et les coûts à long terme pour les résidents.

Tomáš Salomon, président-directeur général de Česká spořitelna : « L’accessibilité financière du logement est un enjeu urgent à Prague et dans l’ensemble de la Tchéquie. L’accès à un logement abordable est l’un des piliers fondamentaux d’une société prospère que Česká spořitelna soutient depuis plus de 200 ans. C’est pourquoi nous nous engageons à contribuer à relever ce défi à l’échelle nationale. Nous pensons que des progrès significatifs peuvent être réalisés grâce à des partenariats efficaces entre le secteur public et les bailleurs de fonds privés. »

Le projet s’inspire d’une initiative fructueuse soutenue par la BEI en Autriche et constitue une approche prometteuse pour l’expansion du logement abordable dans l’ensemble de l’Europe centrale.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Le projet de Prague traduit notre engagement à faire en sorte que des catégories de personnel essentielles aient accès à des logements de qualité à un prix abordable. En collaborant avec des partenaires nationaux, nous transformons des idées communes en solutions concrètes permettant de relever le défi du logement en Europe. »

Au-delà de ses avantages sociaux, le projet de logements abordables devrait stimuler l’économie locale, en créant des emplois pendant la phase de construction et en apportant des habitations à long terme pour des catégories de personnel essentielles. Il répond directement au problème d’accessibilité financière tout en renforçant la prestation de services publics.

Petr Fiala, Premier ministre tchèque : « La résidence Amadeus incarne l’outil fonctionnel que nous avons créé pour développer le logement abordable grâce à la coopération de l’État, des municipalités, du secteur privé et des institutions européennes. La Tchéquie est l’un des quatre premiers pays de l’UE à avoir obtenu de recourir à des fonds européens en faveur du secteur du logement locatif. Au total, nous avons lancé des programmes d’une valeur de 11 milliards de couronnes tchèques pour soutenir la rénovation, l’achat et la construction d’appartements. Grâce également à d’autres projets de logements abordables et à des mesures législatives approuvées, nous contribuons à accélérer la construction de logements. »

D’un point de vue environnemental, le projet intègre des caractéristiques d’adaptation aux changements climatiques telles que des toits végétalisés, des systèmes avancés de gestion de l’eau et des technologies à bon rendement énergétique. Ces éléments renforceront la résilience des bâtiments et contribueront aux objectifs plus larges de durabilité de Prague. Tous les bâtiments résidentiels seront conformes à des critères stricts d’efficacité énergétique (indicateurs de performance énergétique PENB A et PENB B). Par conséquent, ces nouvelles habitations sont non seulement abordables, mais aussi durables sur le plan environnemental, réduisant la consommation d’énergie et les coûts à long terme pour les résidents.

Il s’agit d’un projet pilote qui contribue à la mise en place d’un cadre national pour le logement abordable en Tchéquie et qui bénéficie du soutien de la BEI par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU. Il reflète la mission plus large de la BEI consistant à soutenir un développement durable et inclusif dans toute l’Europe.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés de capitaux. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser des investissements à hauteur de 350 milliards d’euros ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois. L’année dernière, le Groupe BEI a signé des opérations pour un montant total de 2,47 milliards d’euros en Tchéquie.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat et en sont exclus les investissements dans les combustibles fossiles. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La BEI démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de la BEI.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de Česká spořitelna

Česká spořitelna est la banque la plus ancienne sur le marché tchèque. Fondée en 1825, elle célèbre fièrement ses 200 ans d’existence au service du marché en 2025. Česká spořitelna est devenue une banque moderne axée sur la clientèle de détail, les petites et moyennes entreprises, les villes et les municipalités. Elle joue un rôle indispensable en matière de financement des grandes entreprises et de prestation de services liés aux marchés financiers. Depuis 2000, Česká spořitelna fait partie du groupe bancaire européen Erste. Sa position sur le marché lui permet de définir des tendances dans les domaines des services bancaires et des innovations technologiques.