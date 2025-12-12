GEFA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation will enable Gefa Bank to support small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Germany and potentially in other EU Member States, with a Climate Action and Environmental Sustainability (green) window.
The aim is to improve access to finance to the final beneficiaries.
Through this intermediated operation of EUR 200m, SMEs and Mid-Caps will benefit from improved financing conditions. At least 30% of the resulting investments are intended to contribute to the EIB Climate Action and Environmental Sustainability ("CAES", 'green') Policy objective, which will accelerate the green transition of the economy.
The operation builds on the EIB's successful track record in supporting SMEs and Mid-Caps through loans to German intermediaries. GEFA, a repeat client with a long-standing relationship with the EIB, will channel funds to SMEs and Mid-Caps across Germany, including transition regions. The financing will enable investments in productive assets, innovation, and energy-efficient equipment, thereby fostering competitiveness and sustainability. A portion of the portfolio will meet EIB CA&ES eligibility criteria, supporting climate-conscious projects and contributing to EU policy goals.
The EIB's involvement provides favourable funding terms, including longer tenors and competitive pricing, which GEFA will pass on to final beneficiaries. This financial advantage improves access to finance and reduces overall borrowing costs for SMEs and Mid-Caps. The operation is expected to stimulate competition among financial intermediaries, encouraging similar green financing structures in the market. By leveraging EIB resources, GEFA can diversify its funding base and scale up lending to climate-aligned projects, reinforcing the EIB's catalytic role in promoting sustainable investment.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.