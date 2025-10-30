Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 219 000 000 €
Suède : 281 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2025 : 219 000 000 €
2/12/2025 : 281 000 000 €
09/12/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
8 décembre 2025
Statut
Référence
Signé | 02/12/2025
20230187
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI
TRATON SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1218 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support Traton Group's research, development and innovation (RDI) investments in modular vehicle architecture.

The objectives are to provide standardised interfaces, enhance flexibility, enable rapid technology integration and optimise production. The project aims to support interchangeable systems and modules, improve adaptability to meet specific customer requirements, ensure quick and scalable introduction of new technologies and reduce development lead times.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing RDI facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
30 octobre 2025
2 décembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI
Date de publication
9 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240656821
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230187
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
Fiche récapitulative
TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI
Fiche technique
TECHEU TRATON MOBILITY DEVELOPMENT RDI

Publications connexes