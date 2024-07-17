SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Infrastructure composite - Construction
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Télécom - Information et communication
- Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Services - Administration publique
- Éducation - Enseignement
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
National contribution co-financing under the selected policy objectives of the Programme Slovakia (PSK) for the 2021-2027 EU Funds programming period.
The aim is to co-finance with EU Funds priority investments under the 2021-27 Operational Programme in the Slovak Republic.
The Project concerns priority investments under the 2021-27 Partnership Agreement of Slovakia and it supports the implementation of eligible schemes of the Programme Slovakia.
The investment is plan-led and contributes to the smarter Europe and greener Europe priority objectives of the 2021-27 EU Cohesion policy.
The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and flexible drawdown conditions, provides diversification of the financing structure and contributes to the affordability of the national public investment programmes. The EIB support will help kick-start/accelerate the implementation of subprojects on the ground.
Most of the Slovak territory is a EIB Cohesion Priority Region. The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Slovakia, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion.
The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors that are essential to social and economic cohesion.
Regarding the horizontal Public Policy Goals (PPGs) of the Bank, the Project contributes to Economic and social cohesion and Climate Action and Environmental Sustainability.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.