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SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 240 000 000 €
Lignes de crédit : 7 200 000 €
Eau, assainissement : 9 599 040 €
Éducation : 9 600 000 €
Télécom : 16 800 000 €
Énergie : 28 800 000 €
Déchets solides : 33 600 960 €
Infrastructure composite : 64 800 000 €
Services : 69 600 000 €
Date(s) de signature
20/12/2024 : 7 200 000 €
20/12/2024 : 9 599 040 €
20/12/2024 : 9 600 000 €
20/12/2024 : 16 800 000 €
20/12/2024 : 28 800 000 €
20/12/2024 : 33 600 960 €
20/12/2024 : 64 800 000 €
20/12/2024 : 69 600 000 €
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18/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2024
Statut
Référence
Signé | 20/12/2024
20220871
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
SLOVAK REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 800 million
EUR 7116 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

National contribution co-financing under the selected policy objectives of the Programme Slovakia (PSK) for the 2021-2027 EU Funds programming period.

The aim is to co-finance with EU Funds priority investments under the 2021-27 Operational Programme in the Slovak Republic.

Additionnalité et impact

The Project concerns priority investments under the 2021-27 Partnership Agreement of Slovakia and it supports the implementation of eligible schemes of the Programme Slovakia.


The investment is plan-led and contributes to the smarter Europe and greener Europe priority objectives of the 2021-27 EU Cohesion policy.


The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and flexible drawdown conditions, provides diversification of the financing structure and contributes to the affordability of the national public investment programmes. The EIB support will help kick-start/accelerate the implementation of subprojects on the ground.


Most of the Slovak territory is a EIB Cohesion Priority Region. The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Slovakia, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion.


The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors that are essential to social and economic cohesion.


Regarding the horizontal Public Policy Goals (PPGs) of the Bank, the Project contributes to Economic and social cohesion and Climate Action and Environmental Sustainability.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
17 juillet 2024
20 décembre 2024
Documents liés
18/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
203101026
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220871
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Infrastructure composite
Énergie
Télécom
Services
Éducation
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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18/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
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Fiche récapitulative
SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
Fiche technique
SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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