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EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 150 000 000 €
Éducation : 150 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2024 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II

Fiche récapitulative

Date de publication
28 février 2024
Statut
Référence
Signé | 17/12/2024
20220617
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 361 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet soutient le plan pluri-annuel d'investissement du Département de Seine-Saint-Denis pour le secteur de l'éducation. En particulier, le projet comprend la construction, la reconstruction, l'agrandissement et la rénovation de collèges et d'infrastructures éducatives sous la responsabilité du Département.

Les principaux objectifs du projet sont d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et à la communauté éducative, en modernisant les infrastructures éducatives publiques, et d'adapter le réseau scolaire à l'évolution de la demande locale. Le périmètre exact du projet sera examiné au cours de l'instruction.

Additionnalité et impact

The new and upgraded infrastructures financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of lower-secondary education. The Project will therefore contribute to addressing market failures in education by financing infrastructures that will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.


The financing of the Bank offers enhanced features compared to the market, including long maturity, three-year availability, five-year grace period and advice through the project's monitoring, providing the borrower with significant security over the achievement of its project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) ne couvre pas spécifiquement les activités éducatives, laissant à la discrétion des autorités compétentes responsables de demander une EIE sur la base de la localisation et de l'ampleur des travaux concernés. Toutefois, les établissements d'enseignement peuvent relever de l'annexe II de la directive en ce qui concerne le développement urbain. Les services de la BEI vérifieront lors de l'instruction si une EIE est requise par l'autorité compétente. Les bâtiments publics seront tenus d'atteindre au moins les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et dans la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Les aspects sociaux et environnementaux ainsi que tous les aspects liés au patrimoine historique et culturel seront vérifiés lors de l'évaluation.

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en oeuvre du projet aient été et fassent l'objet d'un appel d'offres conformément à la législation applicable de l'UE en matière de marchés publics, aux directives 2014/24/UE, le cas échéant, ainsi qu'à la directive 89/665/CEE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication d'avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE, le cas échéant.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
30 septembre 2024
17 décembre 2024
Documents liés
20/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II
Date de publication
20 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185151973
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220617
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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20/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II
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Fiche récapitulative
EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II
Fiche technique
EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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