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PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 100 000 000 €
Déchets solides : 100 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2022 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 novembre 2022
Statut
Référence
Signé | 23/12/2022
20220609
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN II
EMPRESA GERAL DO FOMENTO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 202 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the 2022-2024 investment programme of the promoter focussing on the implementation of various components in the solid waste sector in Portugal. It consists of a number of geographically dispersed investments throughout the service areas covered by the promoter and its 11 subsidiaries respectively.

The project will contribute to achieving compliance with the national and EU regulations on waste management and circular economy. The project is also a stepping stone in implementing the National Strategic Plan on Urban Waste Management.

Additionnalité et impact

Municipal waste management service is considered a "public good". The fact that the service is not provided through a network limits the promoter's ability to exclude someone enjoying the service. The project addresses a number of additional market failures by contributing to generate positive externalities and to mitigate existing negative externalities, notably by reducing greenhouse gases; by protecting the environment, public health, and saving energy as well as costs related to environmental protection. With this project, the EIB financing will help to reduce negative externalities while strengthening the positive externalities for the targeted regions. The project will also address a sub-optimal investment situation in the Portuguese solid waste sector. The EIB long-term financing will be addressing a market failure in relation to the provision of finance in the size and tenors needed to carry out the investment backlog of projects to provide solid waste-essential services at affordable prices for the population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to their technical characteristics, some facilities are likely to fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. Compliance with the said Directive as well as with SEA Directive (2001/42/EC), Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) will be examined by the EIB during appraisal.

Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. EIB preliminary assessment of the promoter, its subsidiaries holding concessions, and the concessions contracts has led to the conclusion that the concessionaires are private bodies not subject to EU directives on public procurement (2014/24/EU), concessions (2014/23/EU) or water, energy, transport and postal service sectors (2014/25/EU).

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
21 décembre 2022
23 décembre 2022
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN II
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161009919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220609
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Lien vers la source
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