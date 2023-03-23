Le prêt de la BEI soutiendra le projet d’EGF d’investir 202 millions d’EUR dans la gestion des déchets au Portugal sur la période 2022-2024.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 100 millions d’EUR à EGF, l’entreprise chargée du traitement et de la valorisation des déchets urbains dans 174 communes portugaises, au service de 60 % de la population, pour soutenir des projets de gestion des déchets dans le pays. Le contrat de prêt a été ratifié ce jour à Lisbonne.

Le financement engagé permettra d’augmenter et d’améliorer la collecte sélective des déchets urbains et de moderniser les centres de tri et de recyclage des déchets organiques. L’accord est étroitement aligné sur l’objectif de la BEI de soutenir l’action pour le climat et la durabilité environnementale, et contribuera à assurer le respect des réglementations nationales et de l’UE en matière de gestion des déchets en promouvant une économie plus circulaire. Il permettra également d’atteindre les objectifs du Plan stratégique national pour les déchets urbains récemment annoncé au Portugal (PERSU 2030). En outre, une part importante du financement engagé bénéficiera aux régions relevant de l’objectif de cohésion.

Selon Emídio Pinheiro, président du conseil d’administration d’EGF, « ce financement constitue la reconnaissance des avantages qu’apporte le plan d’investissement et de la capacité de mise en œuvre des concessionnaires d’EGF, et contribuera à terme à la réalisation des objectifs environnementaux et des engagements fixés pour le pays ».

« Il est essentiel d’assurer des services de gestion durable des déchets solides de grande qualité pour préserver la santé publique et protéger l’environnement, mais aussi pour favoriser l’utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Il s’agit d’un domaine prioritaire pour la BEI, comme le montre notre soutien ininterrompu à ce secteur, au Portugal, où nous fournissons un financement à long terme et une assistance technique à des projets publics et privés de gestion des déchets, contribuant ainsi à sa modernisation. »

Soutien continu à la gestion durable des déchets au Portugal

L’appui de la BEI à la gestion durable des déchets au Portugal a été crucial pour renforcer et moderniser la filière dans le pays. Il s’agit maintenant du troisième prêt que la BEI octroie à EGF. Entre 2019 et 2021, la BEI a prêté 75 millions d’EUR à EGF, facilitant ainsi la construction de nouvelles installations de valorisation des déchets dans l’ensemble du pays. Au cours des dernières années, la BEI s’est engagée à financer la mise en place d’infrastructures de collecte sélective, de nouveaux moyens de valoriser les déchets, ainsi que le déploiement de nouvelles technologies industrielles et d’installations plus modernes.

Dans l’ensemble, la BEI estime avoir prêté près de 700 millions d’EUR à ce secteur au Portugal depuis 1987, contribuant ainsi à une gestion plus durable des déchets dans le pays et à la qualité de vie de ses citoyens.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats au Portugal. Le total des financements signés a atteint 1,7 milliard d’EUR en 2022.

À propos d’EGF

EGF est une entreprise européenne de référence dans le secteur de l’environnement et un chef de file du traitement et de la valorisation des déchets au Portugal. EGF est chargée d’assurer le traitement et la valorisation des déchets de la manière la plus respectueuse de l’environnement et économiquement durable possible, en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement.

La gestion des systèmes de traitement et de valorisation des déchets est assurée par 11 entreprises concessionnaires (Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor, Valorsul) qui interviennent en partenariat avec les communes desservies ; elles traitent annuellement quelque 3,3 millions de tonnes de déchets urbains, desservant une population de 6,2 millions de personnes réparties sur 174 communes dans une zone équivalant à 60 % du territoire portugais.