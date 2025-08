RENOUVELLEMENT MATERIEL ROULANT - METRO DE PARIS

L'amélioration de la qualité du service et la modernisation du matériel roulant font partie des actions prévues dans le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). Le projet répond ainsi à ses objectifs et à une démarche de développement durable en améliorant l'attractivité du transport collectif afin de favoriser les modes alternatifs à l'automobile et le transfert modal.





Le renouvellement du matériel roulant permettra d'améliorer la qualité de service offerte (en termes de vitesse, confort et fiabilité) des lignes fréquentées par 88 millions de passagers par an. Ces améliorations permettront de favoriser l'usage du réseau de transport en commun. Le projet soutient ainsi le transfert du trafic vers des modes de transport plus durables et réduit les externalités négatives liées au transport, remédiant ainsi à d'importantes défaillances du marché. Ces externalités comprennent la pollution, le bruit, les émissions de CO2 ainsi que la congestion et la sécurité routière. De plus, le nouveau matériel devrait réduire le coût moyen d'exploitation du fait des moindres coûts de maintenance escomptés et d'une efficacité énergétique améliorée, ce qui se traduit aussi en un niveau plus faible d'émissions de gaz à effet de serre. Le projet se justifie donc pleinement d'un point de vue socio-économique.





Les principaux avantages sociaux du projet seront ceux liés à une amélioration de la qualité du service offert en termes de confort, l'accessibilité des trains, en particulier pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, de disponibilité et de fiabilité ainsi qu'en termes d'accessibilité au travail, à l'éducation et aux équipements grâce à la mise en place de solutions de transport durables, abordables et sûrs.





Par ailleurs, le prêt envisagé contribuera à diversifier les sources de financement à long-terme de l'emprunteur, à optimiser le profil des échéances de sa dette, en mettant à la disposition de l'emprunteur des fonds à long terme à un coût attractif. La contribution financière du prêt BEI provient en particulier de la longue maturité proposée par la BEI, de la longue période de disponibilité du prêt envisagé, des conditions d'utilisation flexibles et de la possibilité de mettre en place des échéances de remboursement sculptées. La contribution de la BEI enverra également un signal positif aux autres prêteurs.