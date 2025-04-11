Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
AEP GRAND CONAKRY - GUINEA - PHASE 1

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Guinée : 220 000 000 €
Eau, assainissement : 220 000 000 €
Date(s) de signature
11/08/2025 : 220 000 000 €
Fiche technique
AEP GRAND CONAKRY - GUINEA - PHASE 1
Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2024
Statut
Référence
Signé | 11/08/2025
20210432
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEP GRAND CONAKRY - GUINEA - PHASE 1
SOCIETE DES EAUX DE GUINEE SOCIETE PUBLIQUE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 220 million
EUR 606 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet concerne la première tranche d'investissement du Schéma Directeur d'alimentation en eau potable du Grand Conakry visant à renforcer la capacité de production à 220.000 m3/j ainsi que les infrastructures pour distribuer l'eau sur Conakry.

La Société des Eaux de Guinée s'est doté en 2020 d'un Schéma Directeur d'Approvisionnement en Eau de Conakry, permettant de lui fournir un outil de gestion indispensable pour la planification à long-terme des investissements en vue de satisfaire la demande en eau de la population au fur et à mesure du développement de la ville, ce jusqu'à l'horizon 2040. A ce titre, toutes les composantes de l'alimentation en eau potable ont été traitées : production, traitement, adduction, stockage et distribution. La solution proposée par le schéma directeur permet de résorber le déficit en eau sur la région du Grand Conakry, tout en ayant optimisé les aspects techniques (coût d'investissement et d'exploitation). Elle propose des ensembles cohérents de tranches de travaux, adaptables pour tenir compte du développement effectif de l'urbanisme et des disponibilités financières, tout en anticipant les besoins actuels et futurs de production en eau. Le projet en lui-même se concentre sur la première tranche de travaux visant l'augmentation de la capacité de production de 200 000 m3/j pour une capacité totale de production de 350 000 m3/j, réduisant le déficit à 40 000 m3/j (correspondant à une résorption partielle de 80% du déficit actuel en eau).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with the applicable national environmental legislation and the EIB's environmental and social principles will be respected, as will the Promoters' procedures for impact assessment and environmental monitoring.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
11 avril 2025
11 août 2025
Fiche récapitulative
AEP GRAND CONAKRY - GUINEA - PHASE 1
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

