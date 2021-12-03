La BEI a accordé un financement de 20 millions d’EUR au maximum à Varjo, une société finlandaise de réalité virtuelle et mixte.

Le financement de la BEI relève du volet « amorçage-investissement » du Fonds de garantie européen, qui fait partie de l’enveloppe de 540 milliards d’EUR que les États membres de l’UE ont approuvée au printemps 2020 en réponse à la pandémie de COVID‑19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de 20 millions d’EUR sous forme d’apport de quasi-fonds propres avec Varjo, une entreprise technologique finlandaise liée au métavers. Grâce à ce financement, ce chef de file en matière de conception de logiciels et de matériel de réalité virtuelle et étendue (VR/XR), situé à Helsinki, sera en mesure d’accroître ses investissements dans la recherche‑développement en vue de créer un métavers du futur basé sur la réalité, ainsi que pour tirer parti des forts vents favorables soufflant depuis la pandémie de coronavirus. Le financement a été mis à disposition au titre du Fonds de garantie européen (EGF), un programme paneuropéen destiné à aider les entreprises à se développer dans le contexte de l’incertitude mondiale engendrée par la crise pandémique. Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI soutient les entreprises innovantes en croissance par le biais d’un financement à long terme peu dilutif.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Varjo investit massivement dans la recherche et le développement, même dans la conjoncture mondiale difficile que nous connaissons actuellement. Le programme d’amorçage-investissement de l’EGF permet à la BEI de soutenir directement des entreprises innovantes dans des secteurs d’importance stratégique pour l’avenir de l’Europe. En appuyant la croissance de Varjo, non seulement nous contribuons à créer et maintenir des emplois dans un secteur hautement innovant, mais nous soutenons aussi pleinement le savoir-faire technologique européen. »

« Varjo est extrêmement fière d’être implantée en Europe, tout en assurant ses activités VR/XR partout dans le monde, et de proposer à sa clientèle internationale la technologie immersive la plus avancée du marché », a ajouté Timo Toikkanen, PDG de Varjo. « Alors que nous mettons en place le prochain paradigme informatique pour la communication humaine, nous nous réjouissons de l’encouragement continu de l’écosystème technologique européen. »

Varjo propose une offre matérielle et logicielle unique en matière de VR/XR (réalité virtuelle et étendue), à la pointe de la technologie, pour une expérience virtuelle digne du monde réel. Les solutions VR/XR de Varjo affichent une résolution inégalée sur le marché et permettent d’intégrer un contenu virtuel photoréaliste dans notre réalité physique pour un métavers plus vrai que nature.

Informations générales

En 2020, la BEI a prêté plus de 676 millions d’EUR à l’appui de projets réalisés en Finlande. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

Le Fonds de garantie européen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Finlande et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie européenne les plus durement touchés.

Varjo (prononcé var-yo) produit du matériel et des logiciels VR/XR révolutionnaires qui, ensemble, permettent de voir et d’expérimenter des contenus virtuels et augmentés aussi clairement que dans le monde analogique qui nous entoure. Sa technologie de réalité virtuelle et mixte permet d’atteindre un autre niveau de performance et d’immersion émotionnelle ; elle recrée les sensations et les conditions exactes de la vie réelle, pour des performances accrues et un apprentissage accéléré.