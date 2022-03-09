SPEE HAUTS-DE-FRANCE 2

The Project concerns Energy Efficiency (EE) in residential buildings. It supports the development of a One-Stop Shop (OSS) in the Hauts-de-France region in France, which offers a comprehensive support, combining a loan and technical assistance to homeowners during the whole renovation cycle. In addition to the refurbishments immediately supported with the EIB loan, the region will be able to continue and develop further the OSS beyond the EIB project timeline.

This operation will support the country, the EU and the Bank priority in the energy sector (EE) and the EIB's Climate Action objectives (climate change mitigation) and regional policy in transition regions.

Residential building refurbishment projects not only reduce energy consumption and associated Greenhouse Gas (GHG) emissions, but have also a very positive impact on the living environment by increasing comfort and reducing internal air pollution. Despite those benefits, high transaction costs hampered the preparation of EE works, and they suffer from a chronic lack of investments.

The Project will generate a very good ERR (12%) and an excellent social benefit (5.3%). The Promoter has already a large experience in such projects.

The EIB loan offered to the OSS has characteristics that no other bank could provide. Its long maturity (22 years) matches the cashflows originating from the EE savings and it will help the Promoter attract public funds, private self-financing and potentially commercial banks to further develop.