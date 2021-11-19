Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 35 350 000 €
Suède : 50 850 000 €
Italie : 163 800 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
19/11/2021 : 35 350 000 €
19/11/2021 : 38 800 000 €
19/11/2021 : 50 850 000 €
19/11/2021 : 125 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/12/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Communiqués associés
Suède : Electrolux reçoit un prêt de la BEI à l’appui d’une efficacité énergétique accrue des gros appareils électroménagers

Fiche récapitulative

Date de publication
1 décembre 2021
Statut
Référence
Signé | 19/11/2021
20200783
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
ELECTROLUX AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 585 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a selection of the Promoter's planned expenditures in research, development and innovation (RDI) for the development of energy-efficient white goods and small home electric appliances. The project will be carried out in the Promoter's research and development (R&D) centres in Italy, Germany and Sweden and to a lesser extent in other smaller R&D facilities in the EU in the period 2021-2023.

The financing supports the Promoter's leading research in improved performance, user-friendliness, lower energy consumption and lower use of resources for a range of such household goods.

Additionnalité et impact

The financing of this project supports RDI activities that generate significant positive knowledge, technology and environmental externalities, through the creation of innovative processes, products or services and through skills development and upgrading.

 

The Bank's contribution to the project is supported by a combination of its additionality profile, flexible drawdown terms, thereby facilitating the projects financing and full implementation.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities on home electric appliances are not listed in the annexes of the EIA directive 2011/92/EU amended by directive 2014/52 EU; therefore, the project is not subject to the EIA directive. The Bank's services will review the environmental aspects of the project during the due diligence process.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Documents liés
22/12/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Autres liens
Communiqués associés
Suède : Electrolux reçoit un prêt de la BEI à l’appui d’une efficacité énergétique accrue des gros appareils électroménagers

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Date de publication
22 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134230659
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200783
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238157438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200783
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/12/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Autres liens
Fiche récapitulative
ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Fiche technique
ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Communiqués associés
Suède : Electrolux reçoit un prêt de la BEI à l’appui d’une efficacité énergétique accrue des gros appareils électroménagers

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède : Electrolux reçoit un prêt de la BEI à l’appui d’une efficacité énergétique accrue des gros appareils électroménagers
Autres liens
Related public register
22/12/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX SUSTAINABLE HOME APPLIANCES

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes