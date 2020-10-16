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COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR

Signature(s)

Montant
87 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 87 000 000 €
Santé : 87 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2022 : 87 000 000 €
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11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR
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Projet apparenté
CSEE PUBLIC SECTOR COVID-19 RESPONSE

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2020
Statut
Référence
À l'examen | 16/10/2020
20200654
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR
ROMANIA - MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 87 million
EUR 111 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Financing of investments designed to strengthen the Romanian healthcare sector and to improve preparedness and responsiveness to the COVID-19 pandemic and similar threats.

The project concerns the modernisation of healthcare infrastructure and equipment in several Romanian hospitals. The project is expected to substantially improve the quality of public medical services offered to citizens, at a time when the Romanian healthcare system is under considerable pressure from the ongoing COVID-19 crisis.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises of construction and refurbishment of selected healthcare facilities. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and the corresponding environmental impact assessments (EIAs), if any are required. In line with Directive 2010/31/EU, the new and rehabilitated buildings will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the healthcare facilities and any specific related targets to be met will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134319693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200654
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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