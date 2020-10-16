COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR

Fiche récapitulative
Financing of investments designed to strengthen the Romanian healthcare sector and to improve preparedness and responsiveness to the COVID-19 pandemic and similar threats.
The project concerns the modernisation of healthcare infrastructure and equipment in several Romanian hospitals. The project is expected to substantially improve the quality of public medical services offered to citizens, at a time when the Romanian healthcare system is under considerable pressure from the ongoing COVID-19 crisis.
The project comprises of construction and refurbishment of selected healthcare facilities. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and the corresponding environmental impact assessments (EIAs), if any are required. In line with Directive 2010/31/EU, the new and rehabilitated buildings will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the healthcare facilities and any specific related targets to be met will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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