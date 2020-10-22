La Banque européenne d’investissement met en place des mécanismes de financement « COVID-19 » en vue de renforcer la résilience économique en Roumanie.

CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Unicredit et BRD Sogelease géreront le programme de réponse accélérée sur l’ensemble du territoire.

Les fonds iront aux secteurs les plus touchés : industrie manufacturière, commerce, agriculture et tourisme.

Des centaines d’entreprises privées sur l’ensemble du territoire roumain bénéficieront d’un nouveau financement de 190 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur des secteurs les plus touchés par les répercussions économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de COVID-19.

« Il est primordial de permettre aux entreprises de Roumanie de continuer à investir pour que le pays puisse surmonter les défis que pose la pandémie de COVID-19 pour l’économie, l’emploi et la société. Répondant à la demande des ministres européens des finances, la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, est rapidement intervenue pour remédier aux difficultés rencontrées à l’échelle locale dans toute l’Europe. Je salue cette nouvelle initiative importante de 190 millions d’EUR qui permettra d’apporter un soutien financier ciblé aux entreprises du pays en collaboration avec des institutions financières de premier plan. Le nouveau dispositif est plus adapté et plus flexible. Il permet de couvrir immédiatement [HI1] des dépenses de trésorerie comme les paiements des salaires, des cotisations de sécurité sociale et des taxes, entre autres, et aide ainsi à atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. La Banque européenne d’investissement est un partenaire essentiel pour la Roumanie en ces temps difficiles », a affirmé Vasile-Florin Citu, ministre roumain des finances publiques et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

L’initiative est représentative du programme spécifique de soutien à la résilience économique « COVID-19 » en Roumanie mis en place par la BEI. Assurer l’accès au financement est une mesure essentielle pour protéger l’emploi, libérer les investissements des entreprises et favoriser la croissance économique.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Banque européenne d’investissement travaille en étroite collaboration avec les principaux partenaires financiers locaux afin de recenser les meilleurs moyens pour soutenir les entreprises les plus vulnérables à la pandémie. Les entreprises de toute la Roumanie peuvent présenter immédiatement une demande de soutien ciblé au titre du programme, qui prévoit la mise à disposition de 190 millions d’EUR. Dans les semaines à venir, nos partenaires roumains – CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, UniCredit et Sogelease – exposeront comment les entreprises peuvent avoir accès à de nouvelles ressources pour leurs fonds de roulement et leurs investissements, ainsi qu’aux financements par crédit-bail, et couvrir les salaires, les taxes et les cotisations de sécurité sociale. La BEI s’est engagée à soutenir les investissements du secteur privé en Roumanie et dans le monde entier et à collaborer avec des partenaires locaux afin de renforcer la résilience économique face à la pandémie de COVID-19. En tant que nouveau vice-président de la BEI chargé des opérations en Roumanie, je me réjouis à l’idée de soutenir des investissements transformateurs dans tout le pays au cours des années à venir et de renforcer davantage l’étroite coopération entre la BEI et nos partenaires roumains », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

190 millions d’EUR disponibles immédiatement par l’intermédiaire des partenaires financiers roumains

Le soutien de la BEI sera mis à disposition par l’intermédiaire de grandes institutions financières roumaines – CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, UniCredit et BRD Sogelease – et permettra aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire de tout le pays de financer leurs fonds de roulement, leurs investissements en capital et d’avoir accès aux financements par crédit-bail.

Les entreprises roumaines pourront bénéficier des nouveaux financements en leu roumain et en euro.

Le programme de 190 millions d’EUR est disponible immédiatement et les entreprises peuvent présenter une demande par l’intermédiaire de succursales des institutions partenaires présentes dans tout le pays.

Soutien ciblé pour les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19

Le nouveau programme de financement de la résilience économique « COVID-19 » aidera les entreprises les plus durement frappées par l’incertitude pesant sur leurs activités et confrontées aux défis liés à la pandémie.

Les entreprises du secteur manufacturier, commercial, agricole, touristique et des transports auront accès à une série de produits financiers proposés par les quatre institutions partenaires roumaines : CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Unicredit et BRD Sogelease. L’incidence globale des mécanismes sera renforcée par la diversité de la clientèle et des financements proposés par ces partenaires.

Veiller à ce que la Roumanie bénéficie de la réponse globale de la BEI à la pandémie de COVID-19

La clientèle des quatre institutions roumaines partenaires se répartit sur l’ensemble du pays. Plus de 85 % des nouveaux investissements soutenus par les mécanismes de financement devraient bénéficier à des entreprises situées dans des régions relevant de l’objectif de cohésion.

Réponse globale de la BEI à la pandémie de COVID-19

Le soutien spécifique de la BEI à la résilience économique de la Roumanie face à la pandémie de COVID-19 s’inscrit dans le cadre de la réponse globale de la BEI, d’un montant de 20 milliards d’EUR, qui vise à atténuer les retombées économiques de la pandémie.