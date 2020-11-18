S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

The project concerns the improvement of the main road access to Swinoujscie port, which is one of the main seaports of Poland on the Baltic Sea. The project will complete modernisation of an expressway standard road along the entire route between Swinoujscie and Szczecin and complement already improved S3 expressway and A6 motorway sections. The project will address six non-continuous sections of the S3 expressway, built mostly along an existing alignment of National road NR3 with a total length of approximately 65 km. The project addresses a gap in the efficiency of road network alignment and will improve traffic fluidity and safety in the north-west region of Poland and significantly contribute to better accessibility to the ports in particular. Project implementation will complement previous EIB operations along the Baltic-Adriatic Trans-European Transport Network (TEN-T) corridor.