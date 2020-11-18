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S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
25/02/2022 : 250 000 000 €
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04/03/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

Fiche récapitulative

Date de publication
18 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 25/02/2022
20200645
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE / GDDKIA - REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 562 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of the sections of the S3 expressway between Swinoujscie and Troszyn as well as between Brzozowo and Szczecin.

The project concerns the improvement of the main road access to Swinoujscie port, which is one of the main seaports of Poland on the Baltic Sea. The project will complete modernisation of an expressway standard road along the entire route between Swinoujscie and Szczecin and complement already improved S3 expressway and A6 motorway sections. The project will address six non-continuous sections of the S3 expressway, built mostly along an existing alignment of National road NR3 with a total length of approximately 65 km. The project addresses a gap in the efficiency of road network alignment and will improve traffic fluidity and safety in the north-west region of Poland and significantly contribute to better accessibility to the ports in particular. Project implementation will complement previous EIB operations along the Baltic-Adriatic Trans-European Transport Network (TEN-T) corridor.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring a full environmental impact assessment (EIA) procedure. EIA studies have been completed and the competent authorities have issued environmental decisions. Compliance with the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EC, as amended) is to be assessed during the appraisal. As the project alignment crosses several NATURA 2000 sites, procedure for analysis of impacts is to be assessed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2014/18/EC, where applicable), as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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04/03/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo - Aneks
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135724475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Kijewo - załączniki
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135722780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Aneks
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134520068
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Location decision
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134625887
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 1-30
Date de publication
4 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134712411
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Kijewo
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135719381
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł - Mapy
Date de publication
4 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135736066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134704174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - Mapy 2
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134708856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Rzęśnica - Węzeł
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135719404
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Świnoujście – Troszyn - mapy
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134716067
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S3 EXPRESSWAY SWINOUJSCIE - SZCZECIN
Date de publication
4 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133392519
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200645
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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