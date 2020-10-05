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CEPS TRANSMISSION GRID III

Signature(s)

Montant
189 695 728 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 189 695 728 €
Énergie : 189 695 728 €
Date(s) de signature
19/11/2020 : 189 695 728 €
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Tchéquie : la BEI signe un prêt de 5 milliards de CZK avec ČEPS pour moderniser et renforcer le réseau de transport d’électricité en Tchéquie

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 19/11/2020
20200432
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEPS TRANSMISSION GRID III
CEPS AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 5000 million (EUR 189 million)
CZK 11303 million (EUR 428 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Multi-component investment programme covering the period 2020-2024 aimed at reinforcing the electricity transmission infrastructure of the Czech Republic.

The project is expected to enable the Promoter to improve the safety of the system, support the efficient operation of the electricity market in central and eastern Europe and maintain the reliability and quality of the electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns electricity transmission schemes (overhead lines, new substations and works in existing facilities) some of which will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment, while most of the remainder will fall under Annex II, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The main impacts that can typically be expected for a project of this nature relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction.

The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the Programme schemes have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEPS TRANSMISSION GRID III
Date de publication
28 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133100824
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200432
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V450/428
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135807105
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200432
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V487/488
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135806561
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200432
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for DET/R420
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135802989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200432
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V415/495
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135804522
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200432
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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