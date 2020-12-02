© CEPS

Un approvisionnement en électricité plus fiable et de meilleure qualité en Tchéquie

Intégration accrue des énergies renouvelables dans le réseau électrique

Promotion de la cohésion régionale

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 5 milliards de CZK (soit 190 millions d’EUR) avec ČEPS, a.s., le gestionnaire public du réseau de transport d’électricité tchèque. Ces fonds sont destinés à consolider les infrastructures de transport d’électricité en Tchéquie.

Le projet améliorera la sécurité du réseau d’électricité et facilitera les échanges d’électricité et les flux de transit, principalement de l’Allemagne vers l’Autriche en passant par la Pologne et la Tchéquie. En tant que projet d’intérêt commun de l’UE, il renforcera également l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau.

La plupart des investissements seront réalisés dans des régions prioritaires en matière de cohésion et contribueront au bon fonctionnement du marché de l’électricité en Europe centrale et orientale.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Ce partenariat améliorera le transport d’électricité en Tchéquie et dans les pays voisins, ce qui profitera à tous les citoyens et renforcera la cohésion régionale. En facilitant l’intégration des énergies renouvelables, ce projet permettra également de soutenir la transition énergétique de la Tchéquie, conformément aux objectifs du pacte vert de l’UE et à la feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat. Il est essentiel d’assurer une transition juste vers une économie à faible intensité de carbone si l’on veut construire un avenir résilient pour tous. Je suis très heureuse de collaborer avec ČEPS pour mener à bien cette mission. »

Martin Durcak, président du conseil d’administration de ČEPS : « Garantir la fiabilité du réseau de transport et, partant, assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Tchéquie et dans les pays européens voisins constituent les priorités de ČEPS. Grâce à sa coopération avec la BEI, ČEPS pourra poursuivre la mise en œuvre de son vaste programme d’investissement et contribuer à la sécurité de l’exploitation du réseau de transport d’électricité en Tchéquie et dans l’ensemble de la région. »

De par sa situation géographique et notamment son voisinage direct avec l’Allemagne, la Tchéquie est un pays clé pour le commerce et le transit de l’électricité en Europe centrale et orientale. Il est essentiel de résorber les goulets d’étranglement des réseaux dans les pays voisins et de soutenir le développement des énergies renouvelables dans la région pour garantir une exploitation sûre et résiliente du réseau de transport tchèque et préserver la sécurité d’approvisionnement. Les investissements soutenus par la BEI seront mis en œuvre sur la période 2021-2024.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI coopère avec la Tchéquie depuis 1992 et y investit dans les infrastructures, les petites entreprises, l’environnement et l’innovation. Depuis le début de ses opérations dans le pays, elle a accordé 22,51 milliards d’EUR de financements à l’appui de 185 projets.

À propos de ČEPS

ČEPS, une société par actions, est l’unique gestionnaire du réseau de transport d’électricité tchèque. La société détient une licence exclusive d’exploitation délivrée par l’Office tchèque de réglementation de l’énergie en vertu de la loi sur l’énergie.

ČEPS est responsable de l’entretien et de la modernisation de 43 sous-stations équipées de 77 transformateurs qui permettent l’acheminement de l’électricité du réseau de transport vers le réseau de distribution, ainsi que de lignes électriques de 400 kV (d’une longueur totale de 3 780 km) et de 220 kV (d’une longueur totale de 1 737 km).

ČEPS est membre d’organisations internationales européennes reconnues dans le domaine. La société est chargée du maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité au sein du réseau électrique tchèque en temps réel (services réseau) et de l’organisation des échanges d’électricité transfrontaliers, y compris les transits.